اقرأ غدًا في «البوابة».. 100 يوم حرب.. الوضع الإنسانى يسوء فى قطاع غزة.. وإسرائيل مصرة على تحقيق أهدافها

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ الإثنين 15 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

نزع فتيل التوتر فى المنطقة.. مصر والصين تؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة

100 يوم حرب.. الوضع الإنسانى يسوء فى قطاع غزة.. وإسرائيل مصرة على تحقيق أهدافها

إغلاق المولد الرئيسى فى مستشفى الأقصى فى دير البلح بسبب نقص الوقود

تنديدا بالمجازر الإسرائيلية.. مظاهرات فى لندن وباريس وواشنطن

للمرة الأولى فى..2024 كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا تجاه بحر اليابان

مستشار الرئيس الصومالى: آبى أحمد كذب بشأن الوصول إلى البحر الأحمر

صرخا الله أكبر.. اتهام طالبين فى مدرسة بفرنسا بالتحريض على الإرهاب