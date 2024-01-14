كولر يجتمع بالجهاز المعاون لوضع برنامج الأهلي خلال التوقف الدولي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد، على ملعب التتش بمقر الجزيرة، تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، استعدادًا للمرحلة المقبلة في ظل توقف مسابقة الدوري الممتاز لإرتباط منتخب مصر بالمشاركة في بطولة أفريقيا.
وعقد مارسيل كولر اجتماعًا مع سامي قمصان المدرب العام للفريق على هامش المران، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالتدريبات التي يخوضها الفريق خلال فترة التوقف الدولي.
وخضع لاعبو الأهلي لتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية لتجهيز الجميع للارتباطات القادمة.
كان الأهلي قد عاد لاستئناف تدريباته مؤخرًا، بعد الفوز ببطولة السوبر المصري في الإمارات، والحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بالسعودية، ويواصل تحضيراته للمرحلة المقبلة.