استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، باستشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة سعير شمال شرق الخليل.

وقالت الجمعية في بيان صحفي مقتضب "إن قوات الاحتلال سلمت طواقمها جثمان شابين، أطلق عليهما النار في واد الريم قرب سعير".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب أحمد موسى محمد جبارين، والشاب جلال عيسى محمد جبارين برصاص الاحتلال قرب سعير.