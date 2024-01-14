إحالة أوراق قاتل شقيقته عروس بورسعيد إلى فضيلة المفتي

قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: أمجد محمود الكنيسي، أحمد محمد الجمل، محمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، اليوم الأحد، إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقته عروس بورسعيد أمام مسجد الحسين بحي المناخ إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلست 11 مارس المقبل للنطق بالحكم.

ووضحت علامات الارتباك والتوتر على وجه المتهم فور دخوله قفص الاتهام، وأشار إلى محاميه هاني فوقي، أكثر من مرة للحديث معه قبل جلسة المحاكمة.

ووصفت النيابة العامة في مرافعتها الجريمة إنها جريمة لا تقدم عليها الدواب، قائلة:"أبشع جريمة عرفتها الانسانية، وفيها تجرد المتهم من جميع مشاعر الانسانية وتعدى عليها بوحشية ولكنه أسوأ من الوحوش أنفسهم"، مطالبة بمعاقبة المتهم بالاعدام.

وقدم هاني فوقي، محامي المتهم مستندا يثب سحب الولاية من والد المتهم والمجني عليها لأسباب عديدة منها الإهمال، لافتا إلى أن تقرير الطب النفسي بمستشفى الأمراض النفسية في العباسية تضمن أن المتهم يعاني من الشخصية العصابية، وهي عبارة عن اضطراب نفسي يؤثر في إدراك المتهم واختياره نتيجة ضغوط اجتماعية ومجتمعية خاصة بعد وفاة والدته، مطالبا بمراعاة الرأفة مع مُوكله.

بينما قدم محمد صفا، محامي أسرة المجني عليها، هاتف المجني عليها مرفق به تفريغ لعدد من الصور والمحادثات التي تشير إلى العلاقة الطيبة بينها وبين شقيقها المتهم.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد والمتهم فيها محمد نبيل السيد عثمان دحدح 22 عامًا، بانهاء حياة المجني عليها شقيقته "فريدة" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك أمام منزل الأسرة المقابل لمسجد الحسين بحي المناخ.