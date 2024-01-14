رئيس الوزراء العراقي يؤكد ضرورة مساعدة المنظمات الدولية لبلاده في مكافحة الفساد

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم /الأحد/ ضرورة مساعدة المنظمات الدولية للعراق في مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن علاقة العراق مع الدول تتعلق بمدى تعاونها باسترداد المال العام والمطلوبين.

وقال السوداني في كلمة خلال المؤتمر الأول لمكافحة الفساد حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة ومعالجة المشروعات الحكومية المتلكئة وحسمها، لافتا إلى أن فريق التدقيق بالشكاوى الخاصة بملفات الفساد بحث 71 ملفا بمختلف القطاعات وأجرى تحقيقا إداريا بـ 24 قضية، مؤكدا إعداد مشروعات لتعديل القوانين وإصدار التعليمات الخاصة بمكافحة الفساد.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تتولى إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، كما تم إصدار التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين، مشيرا إلى سعي بلاده للوصول إلى حساب موحد يظهر حركة الأموال في جميع مؤسسات المالية وإلزام المؤسسات الحكومية كافة بدعم القطاع الخاص.

ونوه رئيس الوزراء العراقي بأنه وجه بالإسراع في الإجراءات المتعلقة بإتمام الحسابات المالية الختامية للسنوات السابقة وإصدار ضوابط إصلاح النظام الضريبي، وإلزام الجهات الحكومية بتقديم البيانات المالية لإكمال إجراءات الرقابة والتدقيق.