قتلت زوجها ليلة رأس السنة.. تفاصيل صادمة فى جريمة الزوجة والعشيق بمدينة بدر

دلت التحريات فى واقعة قتل سائق وتقطيع جسده وإلقاءه للكلاب على يد زوجته وعشيقها بمدينة بدر بالقاهرة، أن الضحية لديه طفل عمره 7 سنوات من المتهمة.

وأضافت التحريات أن الزوجة ادعت اختفاء زوجها يوم 10 يناير الجارى على الرغم من اختفائه قبل 10 أيام من موعد بلاغ التغيب مما أثار الشكوك لدى رجال المباحث.

وتابعت التحريات أن الجريمة تم تنفيذها فى أول أيام السنة، حيث قامت بتسميمه وتقطيع جسده بسكين لأجزاء صغيرة ووضعها فى أكياس سوداء وإلقائها بجوار صناديق القمامة، لتنهشها الكلاب الضالة.

وعثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على بعض أجزاء من جثة سائق قتلته زوجته بمساعدة عشيقها بمدينة بدر.

ويجد رجال المباحث صعوبة كبيرة فى جمع باقى الأجزاء نظرا لتقطيعها لقطع صغيرة وتوزيعها فى مناطق متفرقة، فيما يواصل رجل البحث جهودهم لجمعها.

وكانت جريمة مروعة شهدتها مدينة بدر بالقاهرة، عندما أقدمت سيدة على قتل زوجها وتقطيع جسده وإلقائه للكلاب بمساعدة عشيقها وتم ضبطهما.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سيدة تفيد بتغيب زوجها "سائق" عن المنزل، وبإجراء التحريات تبين أن القتيل لديه سيارة نصف نقل وأنه كان فى منزله فى نفس اليوم التى ادعت زوجته فيه اختفائه.

وأضافت التحريات أن الزوجة تربطها علاقة غير مشروعة بابن عم القتيل ويعمل عامل رخام واتفقا على قتله، ونفذا جريمتهما بتسميمه ثم تقطيع جثته ووضعوها داخل أكياس بلاستيك سوداء وألقوها بجوار صناديق القمامة لتنهشها الكلاب، وتم إلقاء القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم.