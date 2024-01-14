حازم عمر يكرم قيادات الشعب الجمهوري بالقاهرة

نظم حزب الشعب الجمهوري، المؤتمر التنظيمي الأول لعام 2024، تحت شعار "نقدر مع بعض هنكمل" بحضور المهندس حازم عمر رئيس الحزب والمرشح الرئاسي السابق والمهندس أحمد أبوهشيمة نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ واللواء صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب وأحمد الألفي الأمين العام المساعد.

وخلال المؤتمر أشاد المهندس حازم عمر رئيس الحزب بجميع أعضاء وقيادات الحزب لدورهم الكبير والفعال خلال فترة الانتخابات الرئاسية ومن خلال مجهوداتهم حصل رئيس الحزب على ما يقرب من 2 مليون صوت وجاء بالمركز الثاني في ترتيب المرشحين خلف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وفي نهاية المؤتمر كرم المهندس حازم عمر قيادات الحزب وغرفة العمليات ومنهم "خالد الباشا أمين تنظيم الحزب بمحافظة القاهرة وعصام الخولي أمين العضوية بالقاهرة" وباقي أعضاء غرفة عمليات القاهرة لدورهم البارز طوال فترة الانتخابات الرئاسية وخلال أيام الانتخابات الثلاثة.