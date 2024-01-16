اليوم.. 3 مواجهات نارية في كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار

يلتقي اليوم الثلاثاء المنتخب التونسي الأول لكرة القدم نظير ناميبيا في السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب أمادو جون كوليبالي ضمن لقاءات الجولة الأولي من المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية والتي تقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتي 11 فبراير المقبل .

ويلعب منتخب تونس فى المجموعة الخامسة برفقة منتخبات مالي، جنوب أفريقيا، ناميبيا.

ويأمل المنتخب التونسي من كسر عقدة الوصول إلى نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بعد 20 عاما على فوزه بالبطولة في 2004، وذلك على يد مدربه جلال القادري الذي يقوده منذ قرابة عامين.

وتعتبر مواجهة تونس وناميبيا هي الأولى بينهما في أمم أفريقيا، كما أنها ستعد أول لقاء رسمي بينهما منذ مباراتيهما في تصفيات مونديال 1998، اللتين فاز بهما المنتخب التونسي.

ويشارك منتخب تونس في أمم أفريقيا للمرة الـ21 في تاريخه والـ16 على التوالي، حيث عزز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات ظهورا في نسخ متتالية بالبطولة، بعدما تصدر ترتيب مجموعته في التصفيات.

وحصد المنتخب التونسي 13 نقطة في مشواره بالمجموعة العاشرة للتصفيات، عقب تحقيقه 4 انتصارات، مقابل تعادل وخسارة وحيدة، وأحرز لاعبوه 11 هدفا واستقبلت شباكه هدفا وحيدا، ويتصدر يوسف المساكني قائمة هدافي الفريق بالتصفيات برصيد 5 أهداف.

وحافظ منتخب تونس على مقعده الدائم في أمم أفريقيا منذ مشاركته في النسخة التي استضافها عام 1994، حيث ظل دائم الظهور على الأقل في دور الثمانية خلال النسخ الأربع الأخيرة.

ويعتمد القادري في قائمته التي اختارها للبطولة على مزيج من اللاعبين المحترفين خارج تونس، والذين يبلغ عددهم 19 لاعبا، ومجموعة من اللاعبين الناشطين بالدوري المحلي، والذين يبلغ عددهم 8 لاعبين.

ويمتلك منتخب تونس الذي يحتل المركز الـ28 عالميا والثالث أفريقيا، في التصنيف الأخير للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، سجلا حافلا في أمم أفريقيا، حيث خاض 80 مباراة خلال مشاركاته السابقة في المسابقة، حقق خلالها 25 فوزا و29 تعادلا، وتلقى 26 خسارة، وسجل لاعبوه 99 هدفا، واستقبلت شباكه 94 هدفا.

وفي إطار آخر يواجه منتخب مالي نظيره جنوب أفريقيا والتي تقام في العاشرة مساء اليوم ضمن إطار نفس المجموعة والتي تقام علي ملعب أمادو جون كوليبالي.

ويسعى منتخب مالي لكتابة اسمه بحروف من ذهب في بطولة كأس أمم أفريقيا عندما يخوض منافسات النسخة 34، حيث شارك في 12 و لكن فشل في التتويج باللقب من قبل، حيث كانت أبرز نتائجه وصافة نسخة 1972، والمركز الثالث في 2012 و2013، والمركز الرابع في 1994 و2002 و2004.

وخاض منتخب مالي 54 مباراة على مدار مشاركاته في "الكان"، حيث فاز 19 مرة وتعادل في مثلها وخسر 16 مباراة، وسجل 65 هدفا واستقبل مثلها.

منتخب مالي الذي تبلغ قيمته التسويقية 55ر136 مليون يورو، لا يمكن الاستهانة به في أفريقيا، ورغم ذلك لم يحقق إنجازات كبيرة دوليا، إذ لم يتأهل لكأس العالم من قبل، كما أنه لم يتوج باللقب الأفريقي.

وأثبت المنتخب المالي أنه سيكون منافسا على اللقب، بعد مسيرة رائعة في التصفيات، حيث تصدر المجموعة السابعة، التي ضمت جامبيا والكونغو وجنوب السودان، وحصد 15 نقطة من 5 مباريات وخسر مباراة واحدة.

ويأمل إيريك شيل، المدير الفني لمنتخب مالي، في حصد أول لقب قاري، خاصة أنه يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين وفي مقدمتهم شيخ عمر دوكوري، الأغلى في قائمته بقيمته 35 مليون يورو، ويفس بيسوما ومحمد كمارا وأمادو هايدارا وهماري تراوري، قائد المنتخب.

يعود منتخب جنوب إفريقيا للمشاركة في نهائيات أمم إفريقيا بعد غيابه عن النسخة الماضية التي أقيمت في الكاميرون في يناير 2022.

ويشارك منتخب "البافانا بافانا" في بطولة أمم أفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه، وكان أفضل إنجاز له التتويج باللقب عام 1996، كما أنه حقق الميدالية الفضية في النسخة التي تليها عام 1998 بعد خسارته أمام مصر في المباراة النهائية.

ويقود المدرب البلجيكي هوجو بروس منتخب "الأولاد" في نهائيات أمم إفريقيا لأول مرة، ولكنه ليس ضيفا جديدًا على هذه البطولة بعد قيادته المنتخب الكاميروني للتتويج باللقب في نسخة 2017 التي أقيمت بالجابون، عقب فوزه على المنتخب المصري في المباراة النهائية بهدفين لهدف.

فيما تستكمل باقي مباريات المجموعة الرابعة بلقاء بوركينافاسو أمام موريتانيا والذي يقام في الرابعة عصرا علي ملعب السلام.

وفرض منتخب بوركينا فاسو، نفسه بقوة خلال السنوات الأخيرة وأجاد اللعب مع الكبار ويستعد لمغامرة جديدة في النسخة 34 من كأس أمم أفريقيا.

ويشارك المنتخب البوركيني في كأس الأمم للمرة ال13 بعد مشاركة أولى في النسخة ال11 في غانا 1978 علما بأنه حل رابعا في النسخة الأخيرة التي استضافتها الكاميرون في أوائل عام 2022.

وفي مشاركاته السابقة، لعب المنتخب الملقب ب"الخيول" 48 مباراة، حقق 9 انتصارات، مقابل 16 تعادلا، و23 هزيمة، وسجل 47 هدفا، مقابل 72 هدفا في مرماه.

ويبقى أفضل إنجاز لبوركينا فاسو في مونديال أفريقيا حلوله وصيفا لنيجيريا في بطولة 2013 بخلاف برونزية 2017، وحلوله رابعا مرتين في 1998 و2022.

ويقود منتخب "الخيول" في كأس الأمم، المدرب الفرنسي هوبيرت فيلود، 64 عاما، الذي يتولى المسؤولية ، والتي قاد الفريق في 13 مباراة، حقق الفوز 7 مرات مقابل 4 تعادلات وخسارتين، وسجل الفريق 17 هدفا، مقابل 10 أهدف في مرماه.

ولا يعد المدرب الفرنسي غريبا على أجواء الكرة الأفريقية والعربية؛ حيث تنقل في العمل بين عدد من الأندية في الجزائر، والمغرب، وتونس، والكويت بخلاف العمل مدربا لمنتخبي السودان، وتوجو.

ويبقى برتراند تراوري، 28 عاما، مهاجم أستون فيلا، المعار لإسطنبول باشاك شهير التركي، أبرز أسلحة منتخب بوركينا فاسو، حيث يحمل شارة القيادة وسجل 15 هدفا في 72 مباراة دولية خلال مسيرة بدأت عام 2011.

ويتمتع برتراند تراوري بخبرات كبيرة من خلال احترافه بعدد من الأندية البارزة في أوروبا مثل تشيلسي، وأياكس أمستردام، وأولمبيك ليون الفرنسي.