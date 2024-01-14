نهائى كأس السوبر الإسبانى.. التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال مدريد

يستضيف ملعب "الأول بارك"، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد، "كلاسيكو الأرض" بين فريقى ريال مدريد وبرشلونة، فى نهائى كأس السوبر الإسبانى، الذى تستضيفه المملكة العربية السعودية.

ويسعى فريق برشلونة للاعتماد على التشكيلة التى تأهل بها للنهائى على حساب أوساسونا، بهدفين دون رد.

جاء التشكيل المتوقع لفريق برشلونة كالتالى:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا

خط لدفاع: بالدي، كريستنسن، كوندي، أراوخو

خط الوسط: فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، بيدري

خط الهجوم: لامين يامال، سيرجي روبيرتو، ليفاندوفسكي



وتأهل برشلونة إلى نهائي السوبر الإسباني بعد انتصاره على اوساسونا، بهدفين نظيفين، بينما يشارك الفريق الملكى فى النهائى بعد فوزه على جاره فى ديربى مدريدى خالص مع أتلتيكو بخمسة أهداف لثلاثة.

ويسعى كل فريق للانتقام من الآخر بعيدًا عن العداوة التاريخية بينهما، ويأمل الفريق الملكى فى أخذ ثأره من نظيره الكتالونى بعد الهزيمة فى نهائى تلك البطولة فى نسخته الأخيره بثلاثة أهداف لهدف.

وتسببت تلك الهزيمة فى زعزة استقرار الفريق الملكى فى الموسم الماضى.

بينما يسعى فريق برشلونة للانتقام من هزيمته فى آخر كلاسيكو جمع بينهما وكان فى الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الليجا، بهدفين لهدف فى كتالونيا معقل مونتجويك.



