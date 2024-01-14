قرار من جنايات الجيزة ضد 7 متهمين قتلوا عامل وشرعوا في قتل نجله وآخر بالوراق

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة 7 متهمين قتلوا شخصًا وشرعوا في قتل نجله وآخر، بمنطقة الوراق شمال محافظة الجيزة، بسبب خلافات سابقة بينهم، لجلسة 4 أبريل المقبل، للمرافعة.

وكشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم «5349 لسنة 2023- جنايات الوراق» أنه يوم 13 أبريل 2023 أقدم المتهمون التالي ذكرهم وهم: ( عبدالقادر. "، 22 سنة، صاحب محل ملابس) و (سالم. س، 23 سنة، سمكري سيارات) و(حسين. ي، 25 سنة، ميكانيكي موتسيكلات) و(كريم. "، 19 سنة، ميكانيكي) و(يوسف. م"، 20 سنة، تاجر مواشي) و (محمود.ش، 22 سنة، مبلط سيراميك) و(محمد. م، 40 سنة، صاحب مطبعة). قتلوا عمدًا المجني عليه (صادق. ع)، مع سبق الاصرار والترصد، وذلك على إثر خلافات سابقة بين المتهم الأول والمجني عليه.

وكشفت التحقيقات.. أن المتهم الأول استعان بباقي المتهمين وبيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه، وأعدوا لذلك أسلحة نارية، وما أن ظفروا بالمجني عليه بالطريق العام حتى انهالوا عليه بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية صوبه محدثين إصابته التي أودت بحياته.

وذكرت النيابة في تحقيقاتها.. أن المتهمين في ذات الزمان والمكان، شرعوا في قتل نجل المجني عليه "محمد"، و"تامر. س"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه الأول، وما أن ظفروا به ورفقته نجله وأخر حتى أطلقوا صوبه وابل من الأعيرة النارية عالمين بنتيجتها الاحتمالية قابلين إياها، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة نجل المجني عليه بالعلاج، وفرار الآخر.

وأفادت التحقيقات.. أن المتهمين أتلفوا عمدا السيارة المملوكة لنجل المجني عليه المقتول، والذي ترتب عليها ضررا ماليا، كما حازوا المتهمين وأحرزوا أسلحة نارية "فردين، بندقية" خرطوش وذخائر مما تستخدم على السلاح الناري بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.