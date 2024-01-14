كلاسيكو الأرض.. تشكيل هجومى متوقع لريال مدريد أمام برشلونة

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديره فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد نحو ملعب "الأول بارك، لمتايعة "كلاسيكو الأرض"، بين فريقى ريال مدريد وبرشلونة، فى نهائى كأس السوبر الإسبانى، والذى تستضيفه المملكة العربية السعودية.

ويعتمد الفريق الملكى على قوة الكاملة فى تلك المباراة، ويسعى لتعويض الأخفاق فى المستوى الذى ظهرو عليه خلال الـ 90 دقيقة أمام اتلتيكو مدريد، إلا ان التعويض جاء خلال الشوطين الإضافيين.

وجاء التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد كالتالى:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط لدفاع: داني كارفاخال، روديجر، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: تشواميني، فالفيردي، كروس، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جويس، فينيسيوس جونيور.

وتأهل برشلونة إلى نهائي السوبر الإسباني بعد انتصاره على اوساسونا، بهدفين نظيفين، بينما يشارك الفريق الملكى فى النهائى بعد فوزه على جاره فى ديربى مدريدى خالص مع أتلتيكو بخمسة أهداف لثلاثة.

ويسعى كل فريق للانتقام من الآخر بعيدًا عن العداوة التاريخية بينهما، ويأمل الفريق الملكى فى أخذ ثأره من نظيره الكتالونى بعد الهزيمة فى نهائى تلك البطولة فى نسخته الأخيره بثلاثة أهداف لهدف.

وتسببت تلك الهزيمة فى زعزة استقرار الفريق الملكى فى الموسم الماضى.

بينما يسعى فريق برشلونة للانتقام من هزيمته فى آخر كلاسيكو جمع بينهما وكان فى الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الليجا، بهدفين لهدف فى كتالونيا معقل مونتجويك.



