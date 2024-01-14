ads
الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

تعرف على أبرز المعلومات عن عيد الغطاس

ايقونة معمودية السيد
ايقونة معمودية السيد المسيح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يقام قداس الغطاس في الليلة السابقة للعيد ويطلق عليها برامون الغطاس أي الاستعداد للعيد فيصوم الأقباط حتى المساء لحين إقامة القداس ، و يرمز له بالمعمودية أي التغطيس  بشرط ليكون الانسان مسيحيا وفقا للعقيدة الارثوذكسية.                          

حيث يتواصل الاحتفال بهذا العيد ثلاثة أيام وتؤدى فيها الصلوات بالطقس الفرايحي وله موعد ثبات كل عام و هو بعد عيد الميلاد ب12 يوم  ، و تطلق عليه الكنيسة أيضا اسم "عيد الظهور الإلهي" لأنه طبقا للإنجيل ظهر خلال تعميد المسيح في نهر الأردن .
حيث يقوم كاهن الكنيسة برسم جبهة الرجال بعد الصلاة كرمز للاغتسال من الخطيئة.                     ويأكل الأقباط خلال عيد الغطاس القلقاس الذي يرمز للمعمودية فهو يشبه ماء المعمودية الذي يتطهر به الإنسان من الخطيئة كما يتطهر القلقاس من المادة السامة بواسطة ماء الطهي.
كما يتناولون أيضا قصب السكر الذي يذكر بضرورة العلو في القامة الروحية وإفراز الحلاوة من قلوب بيضاء نقية تعتصر من أجل الآخرين.

قداس الغطاس برامون الغطاس المعمودية الارثوذكسية عيد الظهور الالهي المسيح نهر الأردن الكنيسة