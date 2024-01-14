تعرف على أبرز المعلومات عن عيد الغطاس

يقام قداس الغطاس في الليلة السابقة للعيد ويطلق عليها برامون الغطاس أي الاستعداد للعيد فيصوم الأقباط حتى المساء لحين إقامة القداس ، و يرمز له بالمعمودية أي التغطيس بشرط ليكون الانسان مسيحيا وفقا للعقيدة الارثوذكسية.

حيث يتواصل الاحتفال بهذا العيد ثلاثة أيام وتؤدى فيها الصلوات بالطقس الفرايحي وله موعد ثبات كل عام و هو بعد عيد الميلاد ب12 يوم ، و تطلق عليه الكنيسة أيضا اسم "عيد الظهور الإلهي" لأنه طبقا للإنجيل ظهر خلال تعميد المسيح في نهر الأردن .

حيث يقوم كاهن الكنيسة برسم جبهة الرجال بعد الصلاة كرمز للاغتسال من الخطيئة. ويأكل الأقباط خلال عيد الغطاس القلقاس الذي يرمز للمعمودية فهو يشبه ماء المعمودية الذي يتطهر به الإنسان من الخطيئة كما يتطهر القلقاس من المادة السامة بواسطة ماء الطهي.

كما يتناولون أيضا قصب السكر الذي يذكر بضرورة العلو في القامة الروحية وإفراز الحلاوة من قلوب بيضاء نقية تعتصر من أجل الآخرين.