مصرع شخصين وإصابة ثالث إثر انقلاب دراجة نارية على الطريق الدائري بشبرا الخيمة

شهد الطريق الدائري، بمنطقة بهتيم، بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، مصرع شخصين وإصابة ثالث إثر انقلاب دراجة نارية على الطريق الدائري، وجرى نقل الجثتين والمصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فصرحت بدفن الجثتين والاستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات مباحث القليوبية حول الحادث والتحفظ على الدراجة النارية.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، يفيد ورود إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الحادث وقع إثر انقلاب دراجة نارية على الطريق الدائري في منطقة بهتيم وأسفر الحادث عن مصرع مستقلي الدراجة شخصان وإصابة الثالث، وجاري الاستعلام عن هويتهما، وجرى نقلهما للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.