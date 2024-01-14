بالأسماء.. 72 مركز شباب يفتح أبوابه لإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 بالقليوبية

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، على توافر خدمات إذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 بمراكز شباب المحافظة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأضح في بيان له اليوم، أنه جرى تخصيص 72 هيئة شبابية ورياضية بالقليوبية لإذاعة مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية 2024 لتشجيع المنتخب وحث المترددين على الاستفادة من خدمات مراكز الشباب وفقت لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

ففي إدارة شباب بنها مراكز (كفر بطا، طحلة، شبلنجة، جمجرة الجديدة، جمجرة الكبرى، كفر الجزار، نقباس، منية السباع، الرملة، المنشية، بطا، كفر الشيخ إبراهيم).

وفي إدارة شباب قليوب مراكز (بلقس، ناي، صنافير، قلما، عزبة الجندي، ونادي قليوب الإجتماعي).

وفي إدارة شباب كفر شكر مراكز شباب (ميت الدريج، اسنيت، المنشأة الصغرى، الصفين، تصفا، كفر تصفا، المفتي، كفر عزب غنيم، كفر كردي، كفر الشهاوي خاطر، كفر منصور، المنشأة الكبرى، كفر رضوان).

وفي إدارة شباب شبين القناطر مراكز (عرب جهينة، عرب صبيح، مدينة شبين، الحصافة، الأحراز، الشيخة سالمة، منشأة الكرام، منية شبين، عرب الصوالحة، كفر شبين، والنادي الرياضي بشبين.

وفي إدارة شبرا الخيمة مراكز شباب (ميت نما ، منطي، المنشية الجديدة، شبرا البلد، ابراهيم بك، 15 مايو، بيجام).

وفي الخانكة مراكز (الأمل، العبور، القلج، كفر عبيان، وادي النيل، عرب العيايدة، ونادي العبور، ونادي سكة حديد أبو زعبل).

وفي إدارة شباب طوخ مراكز ( قها، دندنا، بلتان، الحسانية، قرقشندة، أجهور، نامول، كوم الاطرون، العبادلة).

وفي القناطر الخيرية مراكز (الخرقانية، أبو الغيط، المنيرة، سندبيس، باسوس، شلقان).

