تاو وديانج.. صداقة في الأهلي وصراع في كان 2023

تشهد مباراة مالي وجنوب أفريقيا مساء اليوم الثلاثاء بالجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية، مواجهة خاصة بين أصدقاء الأمس في النادي الأهلي أليو ديانج مع منتخب النسور وبيرسي تاو في منتخب البافانا بافانا.

وتترقب جماهير الأهلى هذه المواجهة بين ثنائي الفريق الأحمر، ولكن على الصعيد الدولي بين منتخبي مالي وجنوب أفريقيا، وخارج حدود القلعة الحمراء، وسط حيرة من جانب جمهور الأهلي.

ويتواجد بيرسي تاو مع منتخب جنوب أفريقيا منذ 2015 وخاض 39 مباراة أحرز 14 هدفا ويعتبر من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدير الفني المدرب البلجيكي هوجو بروس مع عودة منتخب "الأولاد" للمشاركة في الكان بعد الغياب في النسخة الماضية.

في المقابل سيكون فرصة أليو ديانج في المشاركة أساسيا مع منتخب مالي ضعيفة في ظل وجود كتيبة من النجوم في خط وسط منتخب النسور، كما أن نجم الأهلي عاني من إصابة في الفترة الأخيرة وغاب عن المباراة الودية الأخيرة لمنتخب بلاده ضد غينيا بيساو.

وانضم أليو ديانج لمنتخب مالي للمرة الأولى في 2015 وخاض 33 مباراة مع نسور مالي في جميع البطولات سجل هدفين.