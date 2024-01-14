حبس المتهمين بسرقة أجهزة كمبيوتر من داخل مدرسة بشبرا

تباشر النيابة العامة بشبرا الخيمة التحقيقات حول ضبط عاملين متهمين بسرقة اجهزة كمبيوتر من داخل إحدى المدارس

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير القليوبية إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ من مدير إحدى المدارس بدائرة القسم باكتشافه سرقة 4 هاردات من أجهزة كمبيوتر في المدرسة.

,توصلت التحريات والفحص إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين لهما معلومات جنائية تسللا ليلا من على سور المدرسة وقاما بكسر باب معمل الحاسب واستوليا على الهاردات وفرا هاربين.

وفي أحد الأكمنة ألقى القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهم الواقعة وأرشدا عن المسروقات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .