انطلاق برنامج البناء الثقافي الثالث لأئمة أوقاف جنوب سيناء

انطلقت فعاليات برنامج البناء الثقافي الثالث لأئمة أوقاف جنوب سيناء، اليوم الأحد، من ديوان مجلس مدينة طور سيناء وذلك بحضور عادل مبروك نائب رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ السيد يوسف غيط مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء. وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات.

وفي كلمته رحب الشيخ السيد يوسف غيط بالضيوف مؤكدًا أهمية البرامج والندوات التي تقيمها وزارة الأوقاف والتي من بينها برنامج البناء التثقيفى للأئمة والواعظات، والذي يدعم بناء الوعي لدى الشباب وتصحيح المفاهيم المغلوطة عند البعض، ومما يضاف إلى إنجازات وزارة الأوقاف المصرية فى برامج التوعية الخاصة بالطفل، البرنامج التثقيفى للأطفال وبرنامج صحح تلاوتك و استحداث برنامج (حصن طفلك) خلال اجازة نصف العام و أيضا اهتمام الوزارة بقضايا المجتمع فى مواجهة التحديات وتصحيح المفاهيم وذلك من خلال خطب الجمعه وغيرها.

وفي كلمته أبدى عادل مبروك سعادته البالغة بهذا البرنامج التثقيفى للائمه وعن دور الأئمة فى نشر الفكر الوسطي المعتدل، وأكد فى حديثه دورهم فى توعية الشباب بالقضايا المجتمعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة عند البعض، وأشار إلى العديد من المشروعات المقامة على أرض المحافظة والجهود المبذولة من الدولة المصرية من اجل توفير فرص عمل للشباب وتحسين احوال المواطنين.

وقال نائب رئيس مدينة طور سيناء: “إننا تعلمنا من علماء وزارة الأوقاف أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان وهذا دوركم الذى نعتز ونفخر بأنكم تقومون به على أكمل وجه وأنكم على قدر المسؤولية فجزاكم الله خير الجزاء وجعل ذلك فى ميزان حسناتكم جميعا.”

وفي ختام البرنامج تم عقد المقرأة النموذجية بحضور الأئمة.

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