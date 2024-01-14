المشدد 15سنة لعاطل في سرقة المواطنين بالإكراه

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل متهم بسرقة المواطنين بالإكراه بدائرة قسم شرطة المطرية بالسجن المشدد 15 سنة .

وكشف المتهم أن المتهم م .ا .م ،عاطل كون تشكيل عصابي تزعمه وتخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة قسم شرطة المطرية.

كان قسم شرطة المطرية تلقي بلاغا من شاب بسرقته أثناء عودته من العمل عن طريق شخص مجهول الهوية وأنه اشهر سلاح أبيض في وجهه وتمكن بتلك الوسيلة من شل حركته وسرقته بالإكراه.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات تم التوصل الي المتهم وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ 8 آلاف جنيه وعدد من الهواتف المحمولة حصيلة نشاطه الاجرامي وسلاح أبيض وآخر فرد خرطوش.

وبمواجهته اعترف سرقة المواطنين بالإكراه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.