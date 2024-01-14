زعيم الأغلبية يهنئ رجال الداخلية بعيد الشرطة

قدم زعيم الأغلبية الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن التهنئة لرجال الشرطة بجميع قطاعاتها بمناسبة عيد الشرطة الموافق 25 من يناير من كل عام .

وقال القصبي خلال الجلسة العامة المنعقدة الان والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة إن جهاز الشرطة جهاز وطني بامتياز ويعمل دائما علي التطوير ورفع كفاءة كل العاملين به لمواكبة مستجدات العصر.

وأضاف: " كما ان هذا الجهاز يبذل جهدا كبير للتدريب للعاملين به خاصة في القطاعات التي تقدم خدمات المواطنيين منها المرور الاحوال المدنية وكذلك تحويل فلسفة قطاع السجون الي قطاع الأحوال المجتمعية وتحويل مسمي السجين الي النزيل احتراما لمبادئ حقوق الانسان وتعزيز لثقافة حقوق الانسان لذلك لابد من التحية والتقدير لكافة العاملين بهذا الجهاز اعترافا بجهودهم المخلصة للحفاظ علي امن البلاد والعباد قاسمي واسم كافة نواب المجلس نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة القيادات و الضباط والعاملين بوزارة الداخلية .

وقال القصبي ان مشروع القانون يعكس القيم والمهنية ويرسخ لقيم الانضباط في جهاز وطني يحظى باحترام وثقة المواطن المصري لذلك أوافق علي مشروع القانون وادعوا كافة الزملاء بالموافقة علية.

