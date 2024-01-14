إصابة شخصين فى انفجار أنبوبة غاز بمطعم في المنصورة

أصيب شخصان بحروق وإصابات متفرقة صباح اليوم الأحد اثر حادث انفجار أنبوبة غاز بمطعم بحى الجامعه بمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمبنى والمبانى المجاورة .

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة بانفجار أنبوبة غاز بمطعم بحى الجامعه واشتعال النيران به .

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والاسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحريق شب فى مطعم جروفي أمام وكالة أبو ريا بمنطقة حي الجامعة أسفل برج مكون من 15 دور فيما جرى السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى المبنى والمبانى المجاورة .

فيما أسفر الحريق عن إصابة شخصين بحروق وإصابات متفرقة وجرى نقله بسيارات الإسعاف إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم .

وبالمعاينة المبدئية تبين أن سبب الحريق انفجار انبوبة غاز بالمطعم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.