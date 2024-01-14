ads
الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة شخصين فى انفجار أنبوبة غاز بمطعم في المنصورة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب شخصان بحروق وإصابات متفرقة صباح اليوم الأحد اثر حادث انفجار أنبوبة غاز بمطعم بحى الجامعه بمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمبنى والمبانى المجاورة .

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة بانفجار أنبوبة غاز بمطعم بحى الجامعه واشتعال النيران به .

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والاسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحريق شب فى مطعم جروفي أمام وكالة أبو ريا بمنطقة حي الجامعة أسفل برج مكون  من 15 دور فيما جرى السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى المبنى والمبانى المجاورة .

فيما أسفر الحريق عن إصابة شخصين بحروق وإصابات متفرقة وجرى نقله بسيارات الإسعاف إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم .

وبالمعاينة المبدئية تبين أن سبب الحريق انفجار انبوبة غاز بالمطعم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

الدقهلية الحماية المدنية اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية حي الجامعة قسم شرطة أول المنصورة محافظة الدقهلية مدينة المنصورة مستشفى المنصورة الدولي