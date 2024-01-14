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الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 18 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1045 شاحنة و460 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 582 شاحنة و 448 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع ، 463 شاحنة  و12 سيارة . 
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية بينما تغادر العبارة امل ، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى امل، الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى دليلة ، الحرية1 وبوسيدون اكسبريس  ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1950 طن  بضائع و280 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين اور وايلة، فيما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة  SEA WAVE1 وعلى متنها 400 سيارة بوزن 800 طن قادمة من جدة، ومغادرة السفينتين النوي اكسبريس ودرة جدة .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1635 راكبا. 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا