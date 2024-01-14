تداول 18 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1045 شاحنة و460 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 582 شاحنة و 448 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع ، 463 شاحنة و12 سيارة .

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية بينما تغادر العبارة امل ، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى امل، الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى دليلة ، الحرية1 وبوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1950 طن بضائع و280 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين اور وايلة، فيما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE1 وعلى متنها 400 سيارة بوزن 800 طن قادمة من جدة، ومغادرة السفينتين النوي اكسبريس ودرة جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1635 راكبا.