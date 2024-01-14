"المؤتمر": توجيهات السيسي لتطوير القاهرة التاريخية هدفها إعادة المظهر الجمالي

قال المهندس علاء والي، أمين حزب المؤتمر بمحافظة الجيزة، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالاستمرار في مشروعات تطوير القاهرة التاريخية تستهدف إعادة المظهر الجمالي لها مرة أخرى، واستكمال لما بدأته الدولة في إصلاح البنية التحتية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح والي، لي تصريحات صحفية له، أن أعمال التطوير بالقاهرة التاريخية تؤكد تغيير شكل القاهرة وإعادة وجهها الحضاري وإزالة العشوائيات والغبار عنها وإعادة الجمال الطبيعي لمصر وإظهارها بشكل جيد يبهر العالم.

وأكد أمين حزب المؤتمر بالجيزة، أن مصر تمتلك أماكن تاريخية وتراثية كبيرة تحتاج للاهتمام بها من أجل جذب مزيد من السائحين للاستمتاع بالمظهر الحضاري العريق الذي تمتلكه مصر

وأشار المهندس علاء والي، إلى أن يسعى إلى إعادة الشكل الحضاري المعروف عن مصر من خلال عمليات التطوير المستمرة في كافة أنحاء الجمهورية وبناء المدن الجديدة وإزالة العشوائيات.

ولفت أمين حزب المؤتمر بالجيزة، إلى أن القاهرة التاريخية ستكون واحدة من أهم العواصم التاريخية العالمية في جذب السياحة العالمية لمصر حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بمواصلة الدراسة العلمية للرؤى والخطط المطروحة من اللجنة المعنية لتطوير القاهرة التاريخية من جميع الأوجه.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول جهود الدولة لتطوير منشآت التعليم العالي في مصر، حيث اطلع الرئيس على تطورات سير العمل في مشروعات إقامة الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية.