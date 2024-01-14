صحة البحيرة: 14 مصابا وحالتا وفاة بحادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي

قال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، إن حادث الطريق الصحراوي، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد وتم نقل المصابين وجثث المتوفين لمستشفي وادي النطرون التخصصي.

وأكد وكيل الوزارة، في تصريحات لـ " البوابة نيوز"، إنه جاري تقديم كافة الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين من خلال الفرق الطبيبة بمستشفي وادي النطرون التخصصي، التي تعد من أهم مستشفيات الطواريء علي مستوي الجمهورية، مشيرًا إلي أن حالات المصابين مستقرة.

ووقع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وآخري جامبو على طريق ماستر في اتجاه الصحراوي، بعد محطة وقود وطنية، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 14 ىخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي.

وفيما يلي قائمة المصابين وحالتهم: “ أ.س، ذكر، 18 عامًا، يعاني من كدمات متفرقة ويخضع للفحص، م.أ، ذكر، 20 عامًا، يعاني من كدمات متفرقة في الجسم ويخضع للفحص، م.ج، ذكر، 24 عامًا، يعاني من كدمات متفرقة في الجسم ويخضع للفحص، م.ح، ذكر، 20 عامًا، يعاني من كدمات متفرقة في الجسم ويخضع للفحص، م.س، ذكر، 20 عامًا، يعاني من كدمات متفرقة في الجسم ويخضع للفحص، م.أ، ذكر، 20 عامًا، يعاني من كدمات متفرقة ويخضع للفحص، ع.س، ذكر، 20 عامًا، يعاني من كدمات متفرقة في الجسم ويخضع للفحص، ر.ع، ذكر، 20 عامًا، يعاني من كدمات متفرقة في الجسم ويخضع للفحص، م.أ، ذكر، 20 عامًا، يعاني من كدمات متفرقة ويخضع للفحص، ز.أ، ذكر، 22 عامًا، يعاني من كدمات متفرقة في الجسم ويخضع للفحص، م.ع، ذكر، 23 عامًا، يعاني من كدمات متفرقة في الجسم ويخضع للفحص، م.أ، ذكر، 23 عامًا، يعاني من كدمات متفرقة ويخضع للفحص، م.م، ذكر، 23 عامًا، يعاني من كدمات متفرقة ويخضع للفحص، ع.ع، ذكر، 52 عامًا، يعاني من كدمات متفرقة ويخضع للفحص".

وكما أسفر الحادث عن وفاة كلًا من :" 15. أ.م، ذكر، 21 عامًا، توفي جثة في موقع الحادث.

16. م.ك، ذكر، 39 عامًا، توفيت جثته في مستشفى السادات".

وحرر المحضر اللازم بالوقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.