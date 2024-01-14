ضم أعمال 3 فنانين.. افتتاح معارض تشكيلية بجاليري ضي المهندسين.. صور

افتتح أتيليه العرب للثقافة والفنون “ضي” برئاسة الناقد هشام قنديل نشاطه التشكيلي، 3 معارض تشكيلية للفنانين مكرم الطويل، وأنيس الزغبي، وحمدي محمود، وذلك مساء أمس السبت 13 يناير 2024، ويستمر حتى 8 فبراير.

معرض «من وحي النوبة»

وجاء المعرض الأول بعنوان "من وحي النوبة" للفنان مكرم الطويل بعنوان“، والذي استلهم أعماله وأعماله من النوبة الجميلة ببيوتها وزخارفها وناسها الطيبيين برؤية جمالية متفردة يتجاوز فيها الوصفية والمحاكاة متسما أدائه بالعفوية والبساطة.مع قدرة ادائية عالية وألوان بديعة والفنان مكرم ينتمي إلى جيل الستينيات وهو مقل في مشاركاته التشكيلية وعمل لفترة طويلة في التلفزيون المصرى.

والفنان مكرم الطويل عمل طوال حياته بمجال الديكور بالتلفزيون المصري وكانت له بصمة واضحة على جميع أعماله التي تمتاز بالوقار والإبهار، والتي أشاد بها الجميع.. ومن هذه الأعمال (فوازير رمضان) التي أدخلت السرور على الشعب المصري وجميع البلدان العربية.

كما قام بعمل العديد من المسرحيات ومنها علي الحطاب، والكنز، والخوخة المسحورة، وقام أيضًا بعمل حفلات مثل عبدالحليم حافظ، وعيد الفلاح، ومهرجان الطفولة، كما حصل على الجائزة الذهبية عن حلقات العقل يكسب وحلقات الأمم المتحدة وأزياء الشعوب.

معرض «رؤية»

فيما تضمن المعرض الثاني أعمال الفنان أنيس الزغبي بعنوان “رؤية” ويقدم فيه الفنان معظم المراحل التي مر بها بداية من الواقعية ومرورا بالتجريدية كما يقدم فيها تجربة الحروفية وتتسم أعماله بحرفية الأداء وامتلاكه التام لأدواته التشكيلية ومعظم لوحات مستلهمة من البيئة الشعبية والتراث المصرى القديم.

وعن تجربة الزغبي الإبداعية، يقول الناقد العراقي إبراهيم الدليمي، إنه استلهم من كل عناصر بيئته وحضارته على مختلف أزمانها وعصورها لتشكل وتكون سفرا فنيا ثريا وخط لنفسه أسلوبا خاصا يمكن أن نطلق عليه الأسلوب الحر غير المقيد ما بين الفن الواقعي والانطباعي والتجريدي والتعبيري والتكعيبي.

الفنان الزغبي تخرج في كلية الفنون الجميلة عام 1976، وعمل رساما صحفيا بدار الهلال وعدد من الصحف الأخرى، وأقام العديد من المعارض الشخصية داخل مصر وخارجها، وشارك في معارض جماعية نال من خلالها بعض الجوائز.

معرض «رؤيا»

أما المعرض الثالث للفنان حمدي محمود وهو خريج إيطاليا ويقدم فيه الفنان أربعين لوحة تقع بين التعبيرية والتجريدية بأسلوب عفوي انطباعي دون تصنع أو حذلقة في الأداء.

وعنه تجربته يقول الفنان والناقد الكبير الدكتور صالح رضا نقيب التشكيليين الأسبق، من أهم الأشياء التي يصبو إليها فنانو اليوم هو اكتشاف أنفسهم من خلال مجريات الأحداث، ومنهم قد يضل الطريق السليم نحو تحقيق هذا..لأن للحداثة شروطا أساسية نحو تحقيق (ماهية الرؤية)-الرؤية الحديثة ليست هي نتاج لشكل حديث بقدر ما هي رؤيا لاكتشاف رغبات إنسانية جديدة ،ولذلك أن العنصر الدرامي في شكل العمل الفني لا بد أن يكون واضحا محققا بذلك أهم شرط من شروط العمل الفني وهي الرؤيا غير المسبوقة برؤى الآخرين، وإن أردنا أن نضع الشرط الأساسي في أعمال الفنان حمدي محمود الحرة الجريئة التي يقوم بعرضها قد يكون تحقيق هذا الشرط اجحافا لجيل هذا العصر الذي لم يتمكن من ممارسة حرة ودراسة لحداثة الرؤيا – بالشكل الذي أتيح.

يشار إلى أن الفنان حمدي محمود حاصل على دبلوم الأكاديمية المصرية في روما وشارك في العديد من المعارض الجماعية داخل مصر وخارجها وأقام أكثر من معرض شخصي.

419260951_10160056551113668_8623369147035939574_n

419240743_10160056551238668_4823195479475636786_n

419304150_10160056551548668_124962608599447620_n

419210874_10160056551478668_7789594650828314950_n

419213639_10160056551358668_5748749222017711432_n

418891724_10160056551148668_503028496571745265_n

419231221_10160056551383668_1863171713694686472_n

419195335_10160056551503668_2095327554523188730_n

418889387_10160056551588668_2778570324021484680_n

419208156_10160056551318668_5964742540966362878_n