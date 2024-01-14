اليوم.. "البؤساء" و"حلمت بيك البارح" بمهرجان المسرح العربي في دورته الـ 14

تعرض مسرحيتا "البؤساء" من مصر، و"حلمت بيك البارح" من تونس اليوم الأحد، ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي المنعقده دورته الرابعة عشرة ببغداد خلال الفترة من 10 إلى 18 يناير الجاري، وتنظمه الهيئة العربية للمسرح.

ويقدم العرض التونسي "حلمت بيك البارح" على مسرح المنصور ببغداد، والعرض يسلط الضوء على ظاهرة تفشي العنف في المجتمع التونسي؛ وهو من إخراج الثنائي لبنى مليكة والمسرحي السوري إبراهيم جمعة، ومن إنتاج المسرح الوطني التونسي.

ويعرض أيضا على المسرح الوطني العرض المصري المشارك بالمهرجان"البؤساء"، إعداد وإخراج المخرج المسرحي ومصمم الإضاءة محمود حسن حجاج، وقد حصل العرض الفترة الأخيرة على العديد من الجوائز منها جائزة أفضل مخرج مركز ثالث وأفضل ديكور من مهرجان جامعة عين شمس وأيضا أفضل مخرج بالدورة الخامسة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي.

مسرحية "البؤساء" عن رواية البؤساء للكاتب والروائي الفرنسي فيكتور هوجو، تم تقديمها على مسارح عديدة وحققت نجاحات كبيرة، والعرض رغم انه يحمل في مضمونه أحداث درامية مأساوية إلا أن مخرج العمل استطاع ان يضفي عليها نوع من الكوميديا حيث استطاع أن يحول العرض من التراجيديا إلى الكوميديا دون التأثير على دراما النص الأصلي.

العرض بطولة ميرنا أحمد، ومينا مجدي، وحسام أحمد، ونورا نبيل، وعمر فتحي، إضاءة أحمد طارق، ملابس هدير عاطف، تصميم عرائس رنا شامل، موسيقى إسلام علي، مخرج منفذ ومدرب تحريك عرائس مهند المسلماني،اعداد وإخراج محمود حسن حجاج.