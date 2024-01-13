تدشين خدمة إصدار شهادات المحاكم عن بُعد بجنوب سيناء

أعلن المستشار عبدالله عبدالعزيز، رئيس محكمة استئناف جنوب سيناء الابتدائية، تنفيذ مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بعد، وذلك في إطار خطة وزارة العدل نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة التقاضي باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح عبدالعزيز، أن تنفيذ مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد، يجرى من خلال وحدات ذكية "ماكينة صرف" ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضى من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.

وأشار إلى أنه في محافظة جنوب سيناء، جرى إنشاء ماكينة إصدار الشهادات عن بعد بالمجمع القضائى بشرم الشيخ، وذلك لاستخراج الشهادات المطلوبة من سائر محاكم الجمهورية تيسيرًا على المتقاضين والمحامين بالمحافظة.

يشار إلى أن خدمة إصدار الشهادات عن بُعد باستخدام ماكينات صرف أطلقت تجريبيًا من خلال وحدة إصدار الشهادات الذكية بمحكمة مصر الجديدة الجزئية، والتي من خلالها يتم الحصول على الشهادات الخاصة بجدول الإفلاس الصادرة من كافة المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وسوف يتم تشغيل وحدتين أُخريين في نهاية الأسبوع القادم، بمحكمتي شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين، وتستهدف المرحلة الثانية للمشروع استخراج كافة أنواع الشهادات الصادرة من المحاكم الابتدائية والاقتصادية.

يُنفذ المشروع بالتعاون بين وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية؛ ويستهدف نشر تلك الوحدات الذكية في العديد من الأماكن مثل: المحاكم، والوزارات، والمراكز التجارية، وغيرها؛ تيسيراً على المتقاضين والمحامين في الحصول على الخدمات التي تقدمها المحاكم.