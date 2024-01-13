إصابة 17 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالفيوم

أصيب 17 شخصًا بإصابات متنوعة وجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت في نهر الطريق متسببةً في حدوث إصابات بين ركابها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بدائرة المحافظة قرب مدخل قريه قصر الباسل بنطاق مركز شرطة الفيوم، ووجود عدد كبير من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ إصابة 17شخصًا بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة جراء الحادث، فيما دفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل 12 شخصا من المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم، بينما رفض 5 أشخاص الذهاب إلى المستشفي، واكتفى بالإسعافات الأولية.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الحادث وظروفه وملابساته.