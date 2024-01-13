مظاهرة بالأعلام داعمة لقطاع غزة أمام البرلمان البريطاني

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، بتنظيم مظاهرة داعمة لقطاع غزة في العاصمة البريطانية لندن، ومنددة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وبحسب القناة، انتقلت المظاهرة من وسط العاصمة البريطانية، واستقرت أمام مقر البرلمان البريطاني.

ولفتت القناة إلى أن المظاهرة هي المظاهرة الثلاثين منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وأشارت إلى أن الشرطة البريطانية ألقت القبض علي شخصين ضمن المظاهرة بتهمة خرق قوانين التظاهر.

وتأتي المظاهرة بالتزامن مع التعاون البريطاني الأمريكي للتصدي لهجمات الحوثيين.

وحمل المتظاهرين أعلام فلسطين أمام مقر البرلمان البريطاني، مطالبين بإنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وعدم انزلاق بريطانيا في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة والحوثيين.