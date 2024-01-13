مسابقة Voice Of Giza Stars تبحث عن المواهب الغنائية والموسيقية في الجيزة

تنطلق مسابقة Voice Of Giza Stars بمشاركة واسعة من الطلاب والمعلمين من مديرية الجيزة التعليمية.

تهدف المسابقة إلى اكتشاف وتنمية المواهب الشابة والمبدعة في مجالات الغناء والعزف والتلحين. وأعلنت ادارة التربية الموسيقية بالمحافظة، في فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، شروط وآليات المسابقة ومواعيدها وجوائزها.

وقال اشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن المسابقة تستهدف جميع مراحل التعليم الأساسي (ابتدائي - إعدادي - ثانوي عام - ثانوي فني)، ورياض الأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومدرسين وموجهين من جميع التخصصات، على أن يتم تحكيم كل فئة على حدة وضمان تكافؤ الفرص للجميع. وأضاف أن المسابقة تتضمن ثلاث فئات: أحسن صوت، وأمهر عازف، وأجمل لحن .

وأضاف : الأعمال المقدمة يجب أن تكون ذات طابع تراثي أو وطني أو ديني أو اجتماعي أو شبابي لائق، وأن يذكر اسم المتسابق واسم العمل واسم الشاعر والملحن والموزع إن وجد.

وتابع سلومة أنه لا يسمح بالأغاني ذات الطابع الشعبي والكلمات الغير لائقة وأغاني الراب إلا لو كان مقطع بداخل أغنية لحنية متكاملة، وأن يمكن الغناء مع موسيقى مصاحبة بفرقة موسيقية أو بآلة واحدة أو أكثر أو بموسيقى مسجلة على فلاشة أو بدون موسيقى بالتصفيات الأولى فقط، وأن تنطبق كافة الشروط على ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أن زمن العمل لا يقل عن ثلاث دقائق ولا يزيد عن خمس دقائق، وأن يحضر العازف معه الآلة الموسيقية الخاصة به، وأن يتم التقييم على أساس صحة اللحن وكيفية تحكم العازف بالآلة، وأن يجب تقديم نوتة موسيقية للحن المقدم سواء كان مقطوعة موسيقية أو أغنية ملحنة.

وأكد سلومة أنه غير مسموح للفائزين بالمسابقة بالاشتراك بها كل عام ولكن يجب مرور عام حتى يتمكنوا من الاشتراك مرة أخرى لإعطاء فرص أكبر لظهور مواهب جديدة يتم الاستفادة منها بكورال المحافظة، لافتا الى أنه سيتم ترتيب آليات تنفيذ المسابقة على أن تتم التصفيات على مراحل بحسب عدد الإدارات التعليمية بالمحافظة ووضع الجدول الزمني المناسب لإنهاء المسابقة خلال العام الدراسي الحالي وذلك حتى يتم تكوين كورال محافظة الجيزة ليستمر على مدار السنوات القادمة، وأن سيتم تسجيل وتصوير وتوثيق كافة مراحل المسابقة ويتم عمل جانب تصويتي لاشتراك طلاب المدارس بالعملية التصويتية بالمسابقة وسيتم تنظيم ذلك خلال وضع كافة آليات التنفيذ وسيتم التحكيم بضيوف شرف للتحكيم.

وأعلن أن آخر موعد لتسجيل أسماء المشتركين هو 20/1/2024 عن طريق الجروبات الخاصة بالتربية الموسيقية والاستمارة المرسلة إليهم، وسيتم نشر أسماء المشاركين على أن يتقدم المتسابق الذي تم نشر اسمه إلى الإدارة الخاصة مع إحضار صورة شخصية لملء استمارة ورقية ويتم إرسال جميع الاستمارات إلى مكتب توجيه عام التربية الموسيقية في موعد أقصاه 20/1/2024 تحت إشراف ومسؤولية الموجه الأول بالإدارة، وتبدأ المرحلة الأولى من التصفيات يوم 10/2/2024،

وأكد سلومة أن هناك جوائز مادية قيمة والأولى من نوعها في محافظة الجيزة. داعيا جميع الموهوبين والمبدعين إلى المشاركة في المسابقة والاستفادة من هذه الفرصة الفريدة لإظهار مواهبهم وقدراتهم