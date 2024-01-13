صحة الدقهلية: تطعيم 245 ألف طالب بالمدراس ضد الالتهاب السحائي الثنائي خلال 2023

أعرب الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان له اليوم السبت عن خالص تقديره لجهود إدارة التطعيمات خلال العام الماضى 2023 تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي وذلك بالتوازي مع خطط ورؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الطبية .

ومن جانبه صرح الدكتور محمد بدوي، مدير إدارة التطعيمات أن نسبة التغطية من التطعيمات الروتينية 95.6% وأن عدد المتطعمين بلقاح الإنفلونزا الموسمية من الفريق الصحي بلغ 36624 ومن المواطنين والمعتمرين نحو 22651 .

وأضاف بدوى أنه فيما يتعلق بتطعيمات طلبة المدارس فقد وصل إجمالى عدد المتطعمين ضد السحائي الثنائي نحو 245 ألفاً و 691 فى حين بلغ العدد بثنائي الكبار نحو 303064 وعلى صعيد تطعيمات طلبة الجامعه نحو 5000.

كما كشف مدير إدارة التطعيمات أنه خلال العام الماضى تم توزيع ومتابعة تشغيل معدات سلسلة تبريد حديثة مخصصه لمخزن المديرية ومخازن ووحدات الإدارات المختلفه من بينها غرفة تبريد بمخزن طعوم المديرية، وعدد382 ثلاجة معتمدة لمخازن الطعوم والمكاتب والوحدات الصحية و177 ديب فريزر لمخازن الطعوم والمكاتب والواحدات الصحية.

و نظمت الإدارة عدة دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين تضمنت ورش عمل حول منظومة ميكنة التطعيمات والتداول الآمن للطعوم وتعليمات الحقن الآمن إلى جانب سلسلة التبريد, الاثار الجانبيه بعد التطعيم.

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