«الخطيب» تتابع امتحانات نصف العام بإدارة أبو النمرس التعليمية

تابعت اليوم السبت سمية الخطيب وكيل المديرية لجان إدارة أبوالنمرس التعليمية حيث زارت عدد من المدارس منها، المنوات الثانويه بنات، المنوات الثانويه بنين، المنوات الإعدادية بنات، المنوات الإعدادية الحديثة بنين، الزهراء الابتدائية المشتركة.

وجاء ذلك بناء علي تعليمات محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد وبتعليمات أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وتابعت الخطيب بمتابعة لجان الامتحانات والإلكترونية والنظافة العامة بالمدارس، وأكدت على ضرورة الاهتمام بالإجراءات الوقائية حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب، واهتمام طلاب الصف الثانى الثانوى بشحن التابلت ومراجعة قسم التطوير بالمدرسة فى حال وجود أية مشكلة

وأكدت على عدم السماح باصطحاب الهواتف المحمولة أو أية وسائل اتصالات وتصحيح المواد أولا بأول مع مراعاة الدقة والشفافية.