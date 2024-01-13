محافظ القليوبية يشرف على إزالة أكثر من 700 مقبرة مخالفة بالخانكة

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة أكثر من 700 مقبرة مخالفة بمقابر سفح الجبل وأرض جمعية النصر بمنطقة أبو زعبل بمدينة الخانكة.



جرى خلال الحملة إزالة 200 مقبرة تحت الإنشاء إزالة فورية بمساحة إجمالية حوالي 2000 متر تقريبا وذلك بنطاق الوحدة المحلية بالمنايل بحوض سفح الجبل أملاك دولة، بالإضافة إلى أنه جرى إزالة حوالي 500 مقبرة تحت الإنشاء بمساحة إجمالية حوالي 5000 متر تقريبًا، وذلك على أرض جمعية النصر أملاك دولة بنطاق الوحدة المحلية بأبو زعبل انشأت بالمخالفة على أملاك الدولة، وجرى الإزالة بالمهد باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة، وجرت الازالة حتى سطح الأرض لتحقيق الردع العام والحفاظ على أملاك الدولة ومقدراتها بالإضافة إلى إزالة أحد الهناجر المخالفة بمنطقة الشروق الصناعية.

واكد المحافظ أنه جرى رصد حالات البناء من خلال فرق المتابعة الميدانية وعلي الفور تم النزول بالمعدات والإزالة الفورية في المهد، مشددا على اتخاذ أقصى العقوبات على المخالفين ومنع اي حالات بناء جديدة والتعامل معها بشكل لحظي جاءت الجولة بحضور الأستاذ مجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة ومحمد علام مدير أملاك الدولة بالمحافظة.

وصرح المحافظ، أن الحملات اعتبارا من الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر وحتى اليوم السبت الموافق 11 يناير من إزالة (2636) حالة أراضي زراعية بمساحة (116فدان و1 قيراط و4سهم)، وعدد مخالفات بناء (670 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة 82787م٢) وجرى تحرير 1014 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.

وفي السياق ذاته أكد محافظ القليوبية، على عدم التهاون مع أي من المخالفين وتطبيق القوانين بكل حسم وقوة لتحقيق الردع العام وللحفاظ على هيبة الدولة والتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز ولجان المتابعة لإزالة أي تعديات في المهد لاسترداد حق الشعب والحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

يشار إلى أن المحافظة قد أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية: الخط الساخن (١١٤)، أو الإتصال بالرقم الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤).

إزالة المقابر

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