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السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير فى الشأن الإسرائيلى: نتنياهو لم يحقق أى انتصار في الحرب بعد 100 يوم

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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قال أحمد شديد، خبير الشئون الإسرائيلية، أن بعد أكثر من 100 يوم في الحرب على قطاع غزة، لم تحقق حكومة إسرائيل أي انتصار أو أي هدف وضعه بنيامين نتنياهو.

وأشار خبير الشئون الإسرائيلية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن المقاومة الفلسطينية، تقدم صمودا اسطوري، من خلال استهداف العديد من جنود الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى تدمير فكرة التوغل البري الذي نوه لها نتنياهو.

وأضاف "شديد"، أن البيانات العسكرية من جيش إسرائيل كاذبة، وهذا ما تثبته لنا المقاومة الفلسطينية، فالسلوك الميداني لجيش الاحتلال ضعيف ويكذب البيانات الرسمية للجيش الإسرائيلي.

ونوه "شديد"، أن هناك تصدعا يضرب قادة حكومة إسرائيل، مشيرًا أن هناك انقساما يشق إسرائيل، وهذا ما كشفت عنه الكثير من استطلاعات الرأي في الشارع الإسرائيلي.

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