وكيل تعليم جنوب سيناء يشدد على اتباع إجراءات الوقاية بالامتحانات

أجرى محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم السبت، جولة تفقدية للجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 للصفوف النقل، في العاصمة طور سيناء، حيث زار خلالها عددًا من المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والرسمية لغات.

ونقل وكيل الوزارة تحيات اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتمنياته للطلاب بالنجاح والتوفيق، كما حرص على التأكيد على الطلاب والقائمين على أعمال الامتحانات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل اللجان وخارجها، مشددًا على أن المديرية والإدارات التعليمية الثمانية التابع لها لا تدخر جهدًا فى الحفاظ على صحة طلابها ومعلميها وحمايتهم .

وأكد عقل، لـ"البوابة نيوز" أن الأمور تسير على قدم وساق ولا يوجد ما يعكر صفوها، وسط الالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة للامتحانات، وموجهًا بتوفير الجو الهادئ للطلاب باللجان، مشيرًا إلى أن الامتحان إلكتروني للصف الثاني الثانوي سار سيرًا حسنًا ولم تسجل أى شكاوى من الدخول على المنصة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن طلاب الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) سيؤدون الامتحانات اعتبارًا من الأحد الموافق 21 يناير 2024 وتنتهي الخميس 25 يناير 2024 لمدة خمسة أيام، موضحًا أن آلية انعقاد امتحانات نصف العام الدراسي للصف الثالث الإعدادي ستتم هذا العام وفق نظام البوكليت الذي يطبق هذا العام على الصف "الثالث الإعدادي" موضحًا أنه عبارة عن كراسة للأسئلة والإجابة تشمل مختلف أنواع الأسئلة بغرض تحقيق تكافؤ الفرص والشفافية، لافتًا إلى أنه تم تدريب الطلاب بهذا النظام، ومشددًا على التزام مديري الإدارات التعليمية باتخاذ جميع الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة.

تفقد وكيل الوزارة مدرسة الزهور الثانوية العامة للبنات، والزهور الإعدادية، ومدرسة الزهور الابتدائية، ومدرسة الشهيد عصام عبد الكريم زينه الابتدائية، ومدرسة الأمل الرسمية للغات.

تأتي الجولة التفقدية بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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