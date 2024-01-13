تايوان تنتخب رئيسًا وبرلمانًا جديدًا وسط تصاعد التوترات مع الصين.. تقارير: النتائج لن تحدد مستقبل الجزيرة

بدأت تايوان في فرز الأصوات في انتخابات تتم مراقبتها عن كثب ويمكن أن يتردد صداها إلى ما هو أبعد، خاصة في تهديدات بكين، التي حذرت هذا الأسبوع من أن مستقبل الجزيرة يقف عند "مفترق طرق".



وستختار الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي والتي يبلغ عدد سكانها 23.5 مليون نسمة رئيسًا جديدًا وبرلمانًا جديدًا في وقت يتصاعد فيه التوتر مع الصين، التي لجأت في عهد الزعيم شي جين بينج لتكون أكثر عدوانية تجاه تايوان.

وأغلقت صناديق الاقتراع في الساعة الرابعة مساء بتوقيت بكين، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة سريعًا في ظل عملية فرز الأصوات الشهيرة في تايوان والتي تتسم بالكفاءة والشفافية.

ويدعي الحزب الشيوعي الحاكم في الصين أن تايوان جزء من أراضيه، على الرغم من أنه لم يسيطر عليها قط، وقد وصف شي توحيد تايوان مع البر الرئيسي بأنها حتمية تاريخية.

ولن تحدد النتائج مستقبل تايوان فحسب، بل قد تعيد تشكيل علاقاتها مع بكين وتمثل اختبارًا للجهود الأخيرة التي تبذلها الولايات المتحدة والصين لتحقيق الاستقرار في العلاقات المتوترة.

بكين، التي ترسل بشكل روتيني طائرات مقاتلة وسفن حربية بالقرب من سماء ومياه تايوان، صاغت التصويت على أنه خيار بين “السلام والحرب، والازدهار والانحدار”.

وفي يوم الأربعاء، حذرت الناخبين في تايوان من "اتخاذ الاختيار الصحيح عند مفترق طرق العلاقات عبر المضيق في حين انتقدت الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي فاز في آخر انتخابات رئاسية في تايوان.

في الأيام الأخيرة التي سبقت التصويت، قام المرشحون بجولة في المدن الكبرى في جميع أنحاء الجزيرة لتنظيم مسيرات انتخابية ليلية، تضمنت موسيقى الروك والخطب العاطفية والترديد الإيقاعي للشعارات من قبل حشود كبيرة.



الرئيسة تساي إنغ وين

ويتنافس ثلاثة رجال على خلافة الرئيسة تساي إنغ وين، أول زعيمة للجزيرة، وعلى مدى السنوات الثماني الماضية، رفعت تساي مكانة تايوان العالمية، وعززت علاقاتها مع القوى الديمقراطية واتبعت سياسات تقدمية في الداخل، بما في ذلك جعل تايوان أول مكان في آسيا لتشريع زواج المثليين، على الرغم من تعرض حزبها أيضًا لانتقادات بسبب شؤون اقتصادية.

وتدهورت العلاقات مع الصين بعد أن قطعت بكين معظم الاتصالات مع تايبيه ردا على فوزها في الانتخابات عام 2016، وكثفت الضغوط الاقتصادية والعسكرية بعد إعادة انتخابها الساحق بعد أربع سنوات.

ويأمل نائب رئيس تساي الحالي، لاي تشينغ تي، في الفوز بولاية ثالثة للحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، الذي يدافع عن سيادة تايوان الفعلية وهويتها المنفصلة عن الصين، سيكون هذا أمرًا غير مسبوق في تاريخ الجزيرة الديمقراطي الذي يمتد لثلاثة عقود تقريبًا، ويمثل رفضًا إضافيًا من قبل الناخبين التايوانيين لتكتيكات بكين القوية.