عزيز عبده يطلق كليب "لو يجي الليل"

بأداء تمثيلي ورومانسية كبيرة في الأداء والكلمات والألحان، أطلق الفنان عزيز عبده أحدث أغنياته المنفردة المصورة "لو يجي الليل" من ألحان الفنان و الملحن المصري عمرو مصطفى، وإخراج اللبنانية رندلى قديح التي استطاعت اظهاره بأداء تمثيلي محترف ومميز ضمن أحداث الكليب الذي احتوى على قصة رومانسية عاطفية بها أحداث "الأكشن" والعشق والخيال.

وتم طرح أغنية "لو يجي الليل" مصورة فيديو كليب عبر قناة عزيز عبده الرسمية في اليوتيوب، وعبر جميع المكتبات والمنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات، وبتوزيع موسيقي حمل الآلات الغربية الى جانب الشرقية قام بها الموزع اللبناني هادي شرارة.

وقد تميزت الأغنية بكلمات عاطفية رومانسية أبدع في كتابتها الشاعر المصري مصطفى ناصر، والذي يقول في مطلعها:

آه لو يجي الليل .. والاقي فجأة قصادي عينيه

يخلولي الليل .. مفيش ليل اتعاش قبليه

يطول بينا الليل .. اه لو ليلي يطوّل بيه

ده أنا سنين مستني الاقيه

آه لو يجي الليل .. والاقي نفسي بقيت وياه

يروح ليل يجي ليل .. وانا بقالي ليالي معاه

كفاية عندي الليل .. يفوت بعد ما قلبي لقاه

ليالي عمري شوية عليه..