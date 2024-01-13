استعدادات مكثفة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.. واستمارة تسجيل البيانات في انتظار طلاب الشهادة غدًا.. «خبراء» يوضحون دور المدرسة والوزارة في مواجهة الأزمات

على هامش انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول، يوم الخميس الماضي 11 يناير الجاري والمستمرة حتى 24 من نفس الشهر، بدأ اليوم السبت، طلاب الثانوية العامة بإجمالي 91282 طالب، الامتحان في مادتي تطبيقات الرياضيات والجغرافيا مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.



تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، على النظام الإلكتروني والورقي أيضًا، وذلك وفقًا لمدى جاهزية البنية التكنولوجية للمدارس واستلام الطلاب للتابلت من عدمه، فإن المدارس غير المجهزة إلكترونيًا يتم عقد الامتحانات ورقيًا وطلبة المنازل أيضًا، والامتحان عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيًا، وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% ورقيًا، وفي حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

ستكون امتحانات طلاب الدمج التعليمي ورقيًا بنفس مواعيد أقرانهم طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية لامتحانات الفصل الدراسي الأول الخاصة بكل إعاقة.

ومن ناحيتها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جاهزية منصة الامتحان الإلكتروني لإجراء اختبار الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام، واستعداد شبكة المدارس لدخول الطلاب للامتحانات.



ضوابط امتحانات الثانوية العامة

حددت المديريات التعليمية ضوابط امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول، والتي جاءت كالتالي: «ضرورة تواجد الطلاب في المدارس الساعة الثامنة ونصف صباحا قبل انطلاق الامتحانات في التاسعة صباحًا- عدم احضار الهاتف المحمول الموبايل مفتوحا أو مغلقا أو الساعة الخاصة به إلى المدرسة- عدم اصطحاب الكتب والمذكرات وأية متعلقات مكتوبة تتعلق بالمادة أو بغيرها داخل لجان الامتحان- عدم التأخر عن مواعيد بداية الامتحان ويمنع المخالف من دخول الامتحانات- ضرورة تدوين بيانات الطالب على الشريط المعد لذلك فقط الملصق بكراسة الإجابة وبيانات المادة وتاريخ الامتحان».

من ضمن الضوابط أيضًا: « الالتزام بالزي الرسمي المدرسي ولن يسمح بدخول أي طالبة أو طالب مخالفة- الالتزام بالهدوء التام داخل اللجان وعدم التسبب في أي مخالفات تعطل سير الامتحان- عدم الغش أو المحاولة وفي حالة حدوث ذلك سيتم عمل محضر لإثبات حالة الغش وسيتم تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات- ضرورة التأكد من اصطحاب أدوات الكتابة والآلات الحاسبة الخاصة بالطالبة ولن يسمح بتبادلها بين الطلاب- عدم التغيب عن الامتحانات إلا بتقرير طبي معتمد».

«ضرورة التأكد من شحن بطارية جهاز التابلت بنسبة 100% حتى لا يفصل أثناء أداء الامتحان الإلكتروني- عدم خروج الطالب من منصة الامتحان الإلكتروني قبل الانتهاء من الإجابة عن جميع الأسئلة- عدم خروج الطالب من شاشة أو منصة الامتحان للانتقال إلى تطبيق أخر على التابلت لأن الخروج من منصة الامتحان قبل الانتهاء من الإجابة عن الأسئلة سيعرض الطالب لمشكلة عدم العودة للامتحان مرة أخرى- عدم الخروج من قاعة الامتحان إلا عند انتهاء الوقت المحدد للامتحان وبإذن رئيس لجنة الامتحانات».



تعليمات قبل امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم إتاحة استمارات تسجيل التقدم لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2023\ 2024 على الموقع الإلكتروني، اعتبارًا من غدًا الأحد الموافق 14 يناير وحتى يوم الخميس الموافق 22 فبراير المقبل، موضحة أن الطلاب عليهم تسجيل البيانات وحفظها وطباعة الاستمارة وتسليمها للمدارس الخاصة بهم بدءًا من يوم الأحد الموافق 11 فبراير المقبل وحتى 29 من الشهر نفسه.

وأكدت الوزارة على ضرورة تأكد الطلاب من توضيح كل المواد التي سيتم الامتحان فيها بالاستمارات الإلكترونية، وهي: «بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء- بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (العلوم): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء».

أما بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

وفي هذا السياق، يقول الدكتور طلعت عبد الحميد، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس، إن الهدف الأساسي من التعليم هو إعداد مواطن جيد سواء على المستوى التربوي أو النفسي أو المعرفي أو الجسدي، موضحًا أن المدرسة هي أساس التربية أولًا والتعليم ثانيًا، فهي من تؤهل الطالب لمعرفة دوره كمواطن فعال داخل المجتمع في شتى النواحي.

ويستكمل «عبد الحميد»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الامتحانات ونتائجها ليست المعيار الحقيقي لقياس مدى استفادة الطلاب، ولكن اختبارات القدرات داخل الكليات قبل الالتحاق بها هي التي تحقق هذا الغرض، مؤكدًا أن إعداد مواطن سليم يترتب عليه تعزيز الجانب الإنساني والاجتماعي والفكري والمعرفي لديه بشكل كبير، هو الأمر الذي يساهم في إدارة ذاته ومسئوليته هو هدف التعليم السليم، فإن ما نعاني منه حاليًا هو فهم خاطئ للمنظومة التعليمية في مصر.

كما حذر الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، من أزمة تسريب الامتحانات التي حدثت في السنوات الماضية، وضرورة استعداد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لهذا الأمر وتفاديه من خلال تكثيف الرقابة على الامتحانات ومسارها والاستعداد التكنولوجي الجيد، حتى يحصل كل طالب على حقه في الامتحانات دون ظلم وهو الأمر الذي يساهم في إصلاح منظومة التعليم ومستقبل أفضل مناسب لقدرات ومهارات كل طالب.