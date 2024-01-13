عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، تقريرا تلفزيونيا بعنوان أبرز نجوم الدوريات الأوروبية المشاركين في بطولة الأمم الإفريقية.

بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الرابعة والثلاثين التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير وهي البطولة التي ستشهد حضور العديد من نجوم كرة الفقدم الأفارقة الذين يتألقون رفقة أنديتهم عبر مختلف الدوريات العالمية.

وستكون ملاعب البطولة الستة مسرح لتألق هؤلاء النجوم الذين سيحاولون إهداء بلدانهم اللقب القاري حيث سيكون الصراع مشتدا بينهم.

من أبرز النجوم العالميين المشاركين في البطولة نجمنا محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي للموسم السابع تواليا وسيكون الملك المصري امام فرص لقيادة المنتخب واستعادة الزعامة الأفريقية واسترجاع اللقب الضائع منذ نسخة 2010.

ويتطلع فيكتور أوسيمين أحد أبرز النجوم العالميين المشاركين في كأس أمم أفريقيا 2023 لقيادة منتخب نيجيريا لاستعادة أمجاده القارية الضائعة في السنوات الأخيرة إذ لم يتوج منتخب النسور باللقب الأفريقي منذ عام 2013 ما يجعل المسؤولية كبيرة على عاتق نجم نابولي الإيطالي في هذه النسخة.

ويحمل أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان آمال الجماهير المغربية برفقة كتيبة من زملائه في نهائيات الكان وسيحاول محاولة تكرار ما فعله مع رفاقه في كأس العالم قطر 2022 من خلال الوصول إلى الدور نصف النهائي أولا، ومن ثم المنافسة على اللقب القاري الغائب عن خزائن المغرب منذ عام 1976 وهو تاريخ أول لقب لأسود الأطلس والوحيد حتى الآن.

