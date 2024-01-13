15 مليون سائح حققوا 15 مليار دولار لمصر بنهاية 2023

قال وائل زعير عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ عدد السياح في مصر بنهاية 2023 بلغ 15 مليون سائح حققوا 15 مليار دولار للدولة المصرية وهو الرقم الأعلى في تاريخ السياحة المصرية مقارنة بـ14 ملايين سائح حققوا 14 مليار دولار في عام 2010.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت: "نتوقع الوصول إلى 18 مليار سائح في عام 2024 ونسير بخطى جيدة، وكان من الممكن أن نصل إلى هذا الرقم لولا الأحداث الأخيرة التي أثرت على العالم كله وليس السياحة المصرية فقط".

وتابع زعير: "نتبع الاستراتيجية التي وضعتها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونرى أن السلوكيات أهم شيء يشجع على السياحة، فالمقومات السياحية في المقصد السياحي المصري هي الأبرز والأفضل في العالم كله والمزيج السياحي المصري متفرد وليس موجودا في أي مكان آخر بالعالم، ولكن ينقصنا بعض الأمور التي يجب التركيز عليها وأهمها السلوكيات مع السائحين بشكل معين".

وواصل: "يجب تحسين التجربة السياحية الموجودة في مصر، فعندما يحصل السائح على انطباعات جيدة لسلوكيات الناس في مصر ويتحدث عنها في الخارج يكون هذا الأمر دعاية كبيرة جدا كما أن السائح نفسه يعيد التجربة السياحية في مصر أكثر من مرة".

