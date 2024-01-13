اليوم.. تاجر البدرشين أمام محكمة الجنايات بتهمة قتل صاحب محل مشويات

تواصل اليوم محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة تاجر أدوات منزلية لاتهامه بقتل صاحب مطعم مشويات شيف فى البدرشين.

اتهمت النيابة العامة المتهم "عاشور .ع" تاجر أدوات منزلية بقتل المجني عليه عبد التواب ماضي يعمل شيف وصاحب محل مشويات عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق الروح، وذلك على إثر الخلاف الواقع بينهما، وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض مطواة قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم وسط أهالي المنطقة في منطقة زاوية دهشور بالبدرشين جنوب الجيزة، ففي أثناء تعرض الثاني لإحدى السيدات التي كانت تمر بالشارع استغاثت بالمجني عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة أنهى خلالها المتهم حياة المجني عليه بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض داخل المحل، كما وجهت التحقيقات للمتهم تهمة إحراز سلاح أبيض "مطواة" بغير ترخیص وبدون ضرورة مهنية أو حرفية.