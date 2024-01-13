هل الضربات الأمريكية البريطانية على الحوثيين أتت بثمارها؟.. روسيا تدين الهجوم على مواقع في اليمن.. والاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية الحفاظ على الملاحة بالبحر الأحمر

السبت 13/يناير/2024 - 05:01 ص

بعد الهجوم الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بشن ضربات متتالية لأماكن متفرقة لجماعة الحوثيين، وقام الحوثيون بإطلاق عدة صواريخ من الحديدة باتجاه البحر الأحمر بعد القصف الأمريكي والبريطاني الذي استهدف مواقع لهم في اليمن، وقيدت بعض الدول الغربية هذه الضربات على الحوثيين لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، وأعربت دول عربية عن قلقها من تداعيات القصف الأمريكي البريطاني الذي استهدف عدة مدن في اليمن.

البنتاجون تعلن عن ضربات أمريكية بريطانية على مواقع الحوثيين

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الجمعة، بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية استهدفت 10 مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن، وأضافت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الضربات الأمريكية البريطانية سوف تستهدف مواقع الحوثيين في الحديدة وحجة وصنعاء، وأن الضربات ستكون محدودة، وتشارك فيها طائرات حربية بريطانية ودول حليفة.

غارات أمريكية بريطانية في اليمن

ويوم الجمعة 12 يناير 2024، نفذت القوات الأمريكية البريطانية، غارات استهدفت مواقع الحوثيين في مديرية الجند بمحافظة تعز، كما شنت 3 غارات جوية مستهدفة مطار الحديدة التي يقع بمدينة الحديدة في اليمن.

وأكد مسؤول أمريكي، أن الضربات التي تنفذ ضد الحوثيين بقيادة أمريكا وبريطانيا، تتم تنفيذها بالطائرات والسفن والغواصات مستهدفة جميع مواقع الحوثيين في صنعاء وصعدة والحديدة وذمار وتعز.

بايدن معلقًا على الضربات الأمريكية والبريطانية لمواقع الحوثيين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن القوات الأمريكية قامت بتوجيهات منه بجانب القوات البريطانية بشن ضربة ضد عدد من الأهداف الحوثية، وأوضح بايدن أن الهجمات الحوثية بالبحر الأحمر أجبرت أكثر من 2000 سفينة على تغيير مسارها، وأثرت تلك الهجمات على أكثر من 50 دولة.

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن المواقع التي استهدفتها القوات الأمريكية والبريطانية قد استخدمها الحوثي لتهديد حرية الملاحة بالبحر الأحمر.

الحوثيون يطلقون عدة صواريخ من الحديدة باتجاه البحر الأحمر

أطلق الحوثيون صواريخ من الحديدة باتجاه البحر الأحمر، بعد القصف الأمريكي والبريطاني الذي استهدف عدة مواقع للحوثيين في اليمن.

سوناك: قواتنا البحرية ستقوم بدوريات مستمرة في البحر الأحمر

قال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك بعد تنفيذ الضربات الأمريكية البريطانية على مواقع الحوثيين في اليمن، أن القوات البحرية البريطانية ستقوم بدوريات مستمرة في البحر الأحمر كجزء من عملية "حارس الازدهار".

كما أضاف سوناك، أن الهجمات الأمريكية البريطانية المشتركة على الحوثيين الهدف منها الحد من قدرات جماعة الحوثي العسكرية، وأن تلك الاستهداف نابع من مبدأ الدفاع عن النفس.

كما أشار رئيس الوزراء البريطاني، إلى الهجمات المتتالية التي يقوم بها جماعة الحوثيين في البحر الأحمر رغم التحذيرات المتكررة من الغرب.

بيان أمريكي بريطاني مشترك

نشرت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بيانًا مشتركًا مؤكدين فيه أنهم لن يترددوا في الدفاع عن الأرواح وحماية تدفق التجارة عبر أحد أهم الممرات المائية في العالم.

كما أضاف البيان المشترك، أن أمريكا وحلفاؤها يهدفون إلى استعادة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر، لذلك قاموا بمهاجمة مواقع الحوثيين في اليمن، مستهدفين البنية التحتية للحوثيين وتدمير المواقع التي يهاجموا من خلالها السفن في البحر الأحمر.

روسيا تطالب بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن

طالبت روسيا بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي لمناقشة الضربات الأمريكية البريطانية المشتركة التي نفذت ضد مواقع الحوثيين في اليمن.

مظاهرة أمام البيت الأبيض احتجاجًا على الضربات الأمريكية

تظاهر أمام البيت الأبيض عدد من الأشخاص المحتجين على الضربات الأمريكية البريطانية التي نفذت يوم الجمعة على عدة مواقع في اليمن، وهتف المتظاهرون بعبارات مثل "عاش اليمن" و"ارفعوا أيديكم عن اليمن" كما هتفوا أيضًا بتحرير فلسطين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

مصر تعرب عن قلقها إزاء الغارات الجوية على اليمن

أعربت جمهورية مصر العربية عن قلقها البالغ إثر تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر، والغارات الجوية التي تم توجيهها لعدد من المناطق داخل اليمن .

ودعت مصر من خلال بيان صادر عن وزارة الخارجية إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار فى المنطقة، بما فى ذلك أمن الملاحة فى البحر الأحمر.

اجتماع مجلس الأمن لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط

أدانت روسيا في جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في منطقة البحر الأحمر والضربات الأمريكية البريطانية في اليمن ، وقال مندوب روسيا في مجلس الأمن أن مثل هذه الضربات لا تحترم القانون الدولي ولا علاقة لها بالحق في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة ، وأعرب الكرملين في وقت سابق عن استنكاره للضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، وقالت إنها غير شرعية وفقًا للقانون الدولي.

بينما قالت مندوبة أمريكا في مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، أن الضربات الأمريكية البريطانية على الحوثيين هدفها تقليل قدرات الحوثيين لمنعهم من مهاجمة السفن بالبحر الأحمر ، وبدون الدعم الإيراني كان الحوثيون سيجدون صعوبة في استهداف السفن في البحر الأحمر ، كما أشارت أن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في توسيع النزاع في المنطقة ولكنها تريد الاستقرار.

وقالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن باربرا ودور، أن الولايات المتحدة وبريطانيا اتخذت بعض التدابير المحدودة للدفاع عن أنفسنا ، وأكدت أن لندن ملتزمة بالدفاع عن التجارة الدولية في البحر الأحمر .

وأضافت، أن الهجوم الحوثي المتكرر ضد السفن في البحر الأحمر لا بد أن يتوقف كما أعلنت أن بريطانيا تدعوهم لنزع فتيل التوتر في المنطقة .