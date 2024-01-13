بالصور.. احتفالية ثقافة سوهاج بأعياد الميلاد المجيد

أقام فرع ثقافة سوهاج برئاسة جلال أبو الدهب، من خلال قصر ثقافة سوهاج التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، احتفالية بعيد الميلاد بالتعاون مع مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج.

وشهد الحفل ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي والانبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، والنائب أحمد عواجه النائب بمجلس النواب والنائب حاتم مبارك النائب بمجلس النواب والدكتور أحمد أبو دومة عضو مجلس نقابة صيادلة مصر.

بدأ الحفل بكلمة ترحيبية من صاحب النيافة الأنبا توما، عبر من خلالها على الحب والترحيب برئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، ومدير عام فرع ثقافة سوهاج، والسادة الحضور، وتحدث على روابط الأخوة والمحبة التي تجمع بين أبناء شعبنا العريق أقوى وأوثق من أي قوى داخلية أو خارجية تريد أن تعرقل مسيرة العطاء والإنجازات التي تشهدها مصر خلال السنوات الماضية

ثم القى الدكتور أحمد طلعت أبو دومة كلمة تحدث فيها عن الهوية المصرية والدور الثقافي للكنيسة، وأنه لابد من الترابط والتصدى لجميع الأفكار الهدامة وأننا لابد أن نقف سويا لرفعة الوطن والنهوض به.

ثم كلمة ضياء مكاوي عبر خلالها عن سعادته بحضور احتفالات عيد الميلاد المجيد لأول مرة بسوهاج ،متمنياً تكرار التعاون مع الكنيسة الكاثوليكية، وتحدث عن الوحدة الوطنية ومدى ترابط نسيج الشعب المصري ووحدته وترسيخ وإرساء دعائم السلام، وأكد على أن قصور الثقافة تسعى جاهدة فى دعم قيم التسامح وحب الوطن فى نفوس الشباب ، مؤكدا على اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب .

تلا ذلك الحفل الفني مع فرقة الموسيقى العربية والتي قدمت كوكتيل من أجمل الأغاني التراثية، منها أحلف بسماها جماعى، ايو الله قدمها ابوالدهب محمد، يا ملتقى الصحبه أداء عبير عبدالرؤوف، إن كان على القلب قدمها عبدالله رأفت، جميل وأسمر محمد عبدالجليل، سنة وسنتين ابوالدهب محمد، والفرقة بقيادة الفنان خالد حبشي.

وذلك بحضور الدكتور محمد إمبابي من الأزهر الشريف، أحمد العناني عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، والأستاذ إيليا ورد وعدد من أعضاء مجلس الشباب المصري بسوهاج، خالد المشنب من قناة طيبة، مفيد أسعد ، والدكتور أيمن زهرة مدير عام البريد المصري، والعديد من القيادات الثقافية والمحلية بالمحافظة.

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