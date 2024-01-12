مجلس الأمن يفتتح اجتماعا لبحث أزمة غزة

افتتح مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، اجتماعا لبحث الوضع في الشرق الأوسط، حيث ركزت الدول المشاركة على أزمة قطاع غزة.

وأكد سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، أن النظام الصحي في غزة قد انهار، حيث تم قصف 134 منشأة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقُتل ما لا يقل عن 148 من موظفي الأمم المتحدة وموظفي المنظمات غير الحكومية في غزة.

وأضاف دي ريفيير أن أوامر الإخلاء لا هوادة فيها، حيث تكثفت عمليات القصف الجوي في المناطق التي طُلب من المدنيين الانتقال إليها حفاظًا على سلامتهم، ويتكدس المزيد والمزيد من الناس في قطعة أرض أصغر من أي وقت مضى.

وقال دي ريفيير: "ليس هناك مكان آمن في غزة.. إن الحياة الإنسانية الكريمة هي شبه مستحيلة".

وشدد دي ريفيير على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري، وتوفير الإغاثة الإنسانية العاجلة للسكان المدنيين في غزة.

وأعربت العديد من الدول المشاركة عن قلقها إزاء الوضع الإنساني في غزة، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار.