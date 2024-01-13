اليوم.. 23464 طالبًا يؤدون امتحانات نصف العام لصفوف النقل بجنوب سيناء

تنطلق، اليوم السبت، أولى امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 للصفوف النقل بمحافظة جنوب سيناء، ووفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبلغ إجمالي المتقدمين للامتحانات على مستوى جميع صفوف النقل 23464 طالبًا، موزعين على الإدارات التعليمية الثمانية على مستوى مدن المحافظة.

ويؤدي الامتحانات 10982 طالب وطالبة من الصفوف (الرابع والخامس والسادس) الابتدائي، كما يعقد امتحان الصفين الأول والثاني الإعدادي لإجمالي 7131 طالب وطالبة، وامتحان الصفين الأول والثاني الثانوي العام بإجمالي 2646 طالب وطالبة وامتحان الصفين الأول والثاني الثانوي الفني (زراعي وصناعي وتجاري وفندقي) بإجمالي 2705 طالب وطالبة.

ومن جانبه أكد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان مع توفير الجو الهادئ للطلاب داخل اللجان، والالتزام باللوائح والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان، مشددًا على غلق أبواب اللجان ومراعاة الدقة في مواقيت بدء الامتحان.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن طلاب الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) سيؤدون الامتحانات اعتبارًا من الأحد الموافق 21 يناير 2024 وتنتهي الخميس 25 يناير 2024 لمدة خمسة أيام. موضحًا أن آلية انعقاد امتحانات نصف العام الدراسي للصف الثالث الإعدادي ستتم هذا العام وفق نظام البوكليت الذي يطبق هذا العام على الصف "الثالث الإعدادي" موضحًا أنه عبارة عن كراسة للأسئلة والإجابة تشمل مختلف أنواع الأسئلة بغرض تحقيق تكافؤ الفرص والشفافية ، لافتًا إلى أنه تم تدريب الطلاب بهذا النظام ، ومشدداً على التزام مديري الإدارات التعليمية باتخاذ جميع الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة .

ووجه وكيل الوزارة بمراعاة الدقة أثناء تنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها ومراعاة السرية والدقة والأمانة واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات.