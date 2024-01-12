إحالة ٣٣ عاملا في ٥ مستشفيات حكومية بدمياط للتحقيق

شدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة دمياط على استمرار المرور للمستشفيات على مدار الساعة و متابعة الانضباط الادارى و انتظام العمل بالمستشفيات .

قال الخليل شريف مدير ادارة المتابعة أنه قامت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل الوزارة بالمرور امس على عدد من مستشفيات المحافظة

شمل المرور كلا من مستشفى الزرقا المركزي ، ومستشفى ميت ابوغالب المركزي، ومستشفي الروضه المركزي،ومستشفى كفر سعد المركزي ومستشفى كفر البطيخ المركزى .

وتم متابعة الانضباط الاداري وتواجد كافة الاطقم الطبية على رأس العمل

بالاضافة الي التأكد من توافر المستلزمات الطبية والادويه والأكسجين و أدوات السلامة و الصحة المهنية وكذلك المرور على الأمن والنظافه وتقديم الخدمه للمرضي .

تم حصر تواجد العاملين خلال اليوم بالاضافة الى حصر الغيابات و التأخير عن المواعيد الرسمية و جمع الملاحظات و المتغيبين

واعداد تقرير عن الانضباط الادارى شمل اجمالى ٣٣ فردا بالمستشفيات لغيابهم بدون اذن انصرافهم عن العمل تم رفعه لوكيل الوزاره للاطلاع و تحويل المخالفين للتحقيق .



