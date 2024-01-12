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الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إحالة ٣٣ عاملا في ٥ مستشفيات حكومية بدمياط للتحقيق

صحة دمياط
صحة دمياط
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شدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة  دمياط  على استمرار المرور للمستشفيات على مدار الساعة  و متابعة الانضباط الادارى و انتظام العمل بالمستشفيات  .

قال الخليل شريف مدير ادارة المتابعة أنه قامت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل الوزارة بالمرور امس  على عدد من  مستشفيات المحافظة  

شمل المرور كلا من مستشفى الزرقا المركزي ، ومستشفى ميت ابوغالب المركزي، ومستشفي الروضه المركزي،ومستشفى كفر سعد المركزي ومستشفى كفر البطيخ المركزى .

وتم متابعة الانضباط الاداري وتواجد كافة الاطقم الطبية على رأس العمل
بالاضافة الي التأكد من توافر  المستلزمات الطبية والادويه والأكسجين و أدوات السلامة و الصحة المهنية وكذلك المرور على الأمن والنظافه وتقديم الخدمه للمرضي .

تم حصر تواجد العاملين خلال اليوم بالاضافة الى حصر الغيابات و التأخير عن المواعيد الرسمية و جمع الملاحظات و المتغيبين 
واعداد تقرير عن الانضباط الادارى شمل اجمالى ٣٣ فردا  بالمستشفيات لغيابهم بدون اذن انصرافهم عن العمل تم رفعه لوكيل الوزاره للاطلاع و تحويل المخالفين للتحقيق .


 

صحة دمياط مديرية صحة دمياط وكيل صحة دمياط دمياط