بعد اتهامه بسرقة كلماتها..شاعر أغنية فيلم "الإسكندراني" يكشف تفاصيل كتابتها

كشف الشاعر الغنائي رامي جمال الدين تفاصيل ماحدث خلال كتابته أغنية "أنا الفيلم اللي مات بطله" عقب اتهام المطرب محمود يوسف له بسرقة كلماتها من أغنية قدمها منذ ١٠ سنوات.

وقال جمال الدين تعليقا على منشور المطرب محمود يوسف:"مساء الخير يا محمود أنا هرد عليك بكل اللي حصل بالنص أنا ولا بسرق ولاعندي افلاس فني ولا اي حاجة من الكلام ده اللي حصل بالنص أنا من ٤ سنين بتصفح الفيس بوك كالعاده وإي شاعر بيجيب أفكاره من لسان الناس ومن الشارع أنا شوفت كومنت في بوست عادي علي الفيس مكتوب فيه بالحرف انا الفيلم اللي مات بطله أنا الفنان اللي مش مشهور أنا قصه بدون معني أنا مسرح ملوش جمهور دخلت عملت بحث بإسم أغنيه أنا الفيلم اللي مات بطله ملقتش اي عمل بالاسم دا".



وتابع :"قمت عملت ايه كملت الاغنيه وعملتها بسكه تانيه وموضوع تاني وانا والله آلعظيم مقصدش ان أسرقك ولا اخد منك افيه او موضوع وهبعتلك الغنوه علي الخاص هتتاكد ان الكلام مختلف مفيش غير اول سطرين وانا متأسف ليك على اللغط دا وأسف للشاعر استاذ محمد إبراهيم والله العظيم أنا ولا بسرق حاجه من حد ولا بعمل دا أبدا ولو ع الاغنيه حضرتك مطرب جميل وليك مني تختار موضوع من عندي بدون اجر تعويض عن اللغط اللي حصل واي حاجه استاذ محمد إبراهيم يأمر بيها أنا تحت امركم وآسف جدا على اللغط اللي حصل".

وأضاف جمال الدين:"اقسم بالله العظيم عامل بحث ساعتها مطلعليش حاجه الكلام ده من ٤ سنين بالظبط تقريبا عشان أسم الاغنيه شبه فيلم مسمهاش الفيلم اللي مات بطله وانا بعتلك الاغنيه ع الخاص اسمعها هتعرف ان اللي كتب باقي الكلام مش ممكن يكون قاصد ياخد منك سطرين تلاته وانا حالاً أكتبلك ١٠ افيهات شبها ومختلفة تماما وانا زي ما قولتلك الغلط وارد ومفيش انسان مبيغلطش وانا اقسم بالله الغلطه مش مقصوده نهائي ومفيش انسان عاقل هياخد سطرين تلاته من اغنيه نزلت ع اليوتيوب من ١٠ سنين أنا ابقي اهبل وعبيط لو عملت كده وقاصد السرقه".

أغنية "أنا الفيلم اللي مات بطله" لفيلم "الإسكندراني بصوت محمد شاهين كتبها رامي جمال ولحنها عصام كاريكا.

بينما أغنية المطرب محمود يوسف كتبها الشاعر محمد إبراهيم ولحنها محمود لنفسه.



فيلم "الإسكندراني" تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف، بطولة أحد العوضي، زينة، حسين فهمي، صلاح عبدالله، محمود حافظ، عصام السقا.



كواليس أغنية فيلم الإسكندراني