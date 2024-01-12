"سي إن إن" ترصد رد فعل دول الشرق الأوسط على الضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين

رصدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، رد فعل عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط بعد أن نفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات ضد أهداف للحوثيين بعد الهجوم علي سفن تجارية التابعة لإسرائيل في البحر الأحمر.

وقالت الإمارات، في بيان لها، أنها قلقة للغاية بشأن الهجمات على الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وأوضحت: "تشكل الهجمات تهديدا غير مقبول للتجارة الدولية وأمن المنطقة والمصالح الدولية. وفي هذا الصدد تؤكد الإمارات على أهمية حماية أمن المنطقة ومصالح دولها وشعوبها في إطار القوانين والأعراف الدولية ".

ولم تذكر الإمارات اسم الحوثيين ولم تشر إلى الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن.

بينما انتقدت إيران "بشدة" الضربات، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن الهجوم "ينتهك بوضوح سيادة اليمن وسلامة أراضيه" و "يتعارض مع القوانين والأنظمة الدولية". وأضاف أن الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كانت محاولة "لصرف انتباه" الناس عن "جرائم" إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وتابع أن الضربات ستغذي انعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة.

فيما قالت وزارة الخارجية الكويتية، إن الكويت تتابع التطورات في المنطقة "بقلق بالغ". وأوضحت إنها تتفهم أهمية "الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر وتأمين حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الحيوية"، لكنها شددت أيضا على وقف التصعيد الفوري "لتجنب أي مخاطر قد تهدد حرية الملاحة في تلك المنطقة، التي تعتمد عليها معظم دول العالم."

كما أعرب الأردن عن "قلقه" بشأن التطورات في البحر الأحمر، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.