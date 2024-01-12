نائب رئيس جامعة قناة السويس يُكرم الطالبات الفائزات بمسابقة المراسل التليفزيوني والإذاعي

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الهدف من عقد مسابقة المراسل التليفزيوني والإذاعي هو التعرف على كل ما يتطلبه دور المراسل، حيث قامت المسابقة بتقييم جميع الأساسيات التي يحتاجها كل مراسل تلفزيوني وإذاعي، من إتقان اللغة وكيفية تحرير النص الإخباري إلى المهام الميدانية وإعداد التقارير الميدانية، وكيفية إعداد التقارير التلفزيونية وأنواعها المختلفة، وكيفية التعامل مع الأخبار، وكيفية التعامل مع المقابلات المباشرة، والعديد من التفاصيل المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار لإعداد مراسل تلفزيوني وإذاعي متميز.

جاء ذلك بالتزامن مع تكريم الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للطالبات الفائزات في مسابقة المراسل التليفزيوني والإذاعي، والتي نظمتها إدارة النشاط الثقافي والإعلامي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

وبإشراف الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة مروة عدلي مدير إدارة النشاط الثقافي والإعلامي.

وخلال اللقاء - حرص الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على تقديم التهنئة للطالبات الفائزات، مؤكداً أن المراسل بصفة عامة يحتاج إلى مهارات خاصة، أهمها قدرة فائقة على جمع أكبر قدر من المعلومات، مع متابعة ومواكبة الأخبار والأحداث الحالية المحلية والدولية أولًا بأول، وتقديمها إلى الجماهير بطريقة إعلامية على مستوى محترف، تغطي جميع أنواع الأحداث والأخبار.

و سبق الإعلان عن أسماء الطالبات الفائزات في تلك المسابقة والتى جاءت كالتالي:

أولاً : مجال المراسل الإذاعي:

• المركز الأول الطالبة الشيماء عماد أحمد بكلية الألسن.

• المركز الثاني الطالبة نهال محمد راضي بكلية الطب البيطري.

• المركز الثالث فكان من نصيب الطالبة سما مكرم سعد بكلية التجارة.

ثانياً: مجال المراسل التليفزيوني:

• المركز الأول فاطمة يونس مصطفى

• المركز الثاني الطالبة شهد محمد نبيل بكلية الألسن.

• المركز الثالث الطالبة مريم محمد طه بكلية الألسن.