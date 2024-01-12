صحة الدقهلية: 4.9 ملايين مريض ترددوا على العيادات الخارجية بالمستشفيات خلال 2023

أعرب الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان له اليوم الجمعة عن خالص تقديره لجهود إدارة المستشفيات تحت إشراف الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى خلال العام الماضى 2023 وذلك التوازي مع خطط ورؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الطبية في مصر، وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة فى خدمة اكبر عدد من المواطنين.

وكشف الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات أن عدد المترددين على العيادات الخارجية للمستشفيات بلغ 4 ملايين و874 ألف حالة ونحو مليون و994 ألف مواطن بأقسام الإستقبال والطوارئ، بالإضافة إلى 151 ألف و947 بالاقسام الداخلية بإجمالي عدد أيام علاج تجاوز الـ427 ألفاً.

وأضاف فاروق أن العام الماضى شهد تطوراً نوعيا بمستشفيات الدقهلية حيث تم إدخال خدمة العيادات المسائية والمميزة بجميع المستشفيات إلي جانب إدخال خدمة جراحات الاطفال بمستشفى اجا المركزى و انشاء عيادة اسنان لخدمة المرضى من ذوى الهمم.

وأشار إلى أنه جرى خلال العام الماضى تفعيل خدمة القسطرة القلبية بمستشفى ميت غمر المركزى والتى تم ادارجها بمبادرة قوائم الانتظار وتمت الموافقه على ان تعمل لحالات الطوارئ أيضا.إلى جانب إنشاء وحدة لعلاج التصلب المتعدد بمستشفى السنبلاوين العام بالاضافة الى تزويدها بمنظار جهاز هضمى جديد يعمل بأعلى تقنيه وجارى استخدمه لحالات الطوارئ.

وأوضح أنه تم البدأ باعمال مبادرة قوائم الانتظار الخاصة بعمليات الرمد بمستشفى بلقاس بالإضافة لتقديم تلك الخدمة بمستشفى رمد المنصورة أيضا حيث بلغ المتوسط الشهرى للعمليات التى تتم بمبادرة قوائم الانتظار بمستشفى الرمد حوالى 100 عملية شهريا كما تم التوسع بادخال خدمة التشخيص عن بعد لتصل عدد الوحدات الموجودة إلى 17 وحدة بعدد 17 مستشفى .

وأضاف أنه على صعيد الخطط المستقبلية للإدارة فقد تمت الموافقة على انشاء قسم لعلاج الاورام كأول قسم من نوعه بمستشفيات مديرية الشئون الصحية وجارى البدأ فى الانشاء بمستشفى المنزلة العام وأيضاً الموافقه على انشاء قسم لجراحة المخ و الاعصاب بها علاوة على للموافقه على انشاء قسم لجراحة القلب و الصدر وذلك كنقله كبرى لدخول الخدمات الدقيقه بمستشفيات مديرية الشئون الصحية.

تضمنت إنجازات إدارة المستشفيات تفصيلاُ على التالى خدمة القسطرة القلبية بمستشفى ميت غمر المركزى التى تم إدراجها بمبادرة قوائم الانتظار وتمت الموافقة على أن تعمل لحالات الطوارئ أيضا وتمت الموافقة أيضا على انشاء قسم لجراحة القلب و الصدر وذلك كنقله كبرى لدخول الخدمات الدقيقه بمستشفيات مديرية الشئون الصحية و ايضا خدمة جراحة الاوعية الدمويه غير الطارئة بمستشفى ميت غمر المركزى و التى تتوفر أيضا بمستشفيات ( السنبلاوين – المنزله ) وتم ادخال خدمة جراحات الاطفال بمستشفى أجا المركزى و انشاء عيادة اسنان لخدمة المرضى من ذوى الهمم و جارى انشاء وحدة لعلاج التصلب المتعدد بمستشفى السنبلاوين العام بالاضافة الى تزويدها بمنظار جهاز هضمى جديد يعمل بأعلى تقنيه وجار استخدماه لحالات الطوارئ .

كما تمت الموافقة على انشاء قسم لعلاج الاورام كأول قسم من نوعه بمستشفيات مديرية الشئون الصحية وجارى البدء فى الانشاء بمستشفى المنزلة العام و أيضا تمت الموافقة على انشاء قسم لجراحة المخ والاعصاب بها، والانتهاء من إنشاء قسم حضانات وقسم للغسيل الكلوى بمستشفى أتميدة المركزى و تم الانتهاء من تجهيز وحدة غسيل كلوى للاطفال بمستشفى منية النصر كما تم توفير العديد من أجهزة الاشعه العادية و المتنقلة و سي ارم بعديد من المستشفيات لرفع كفاءة التشخيص بأقسام المستشفى المختلفة وجار توفير جهاز أشعة رنين بمستشفى المنزلة العام و تم البدأ باعمال مبادرة قوائم الانتظار الخاصة بعمليات الرمد بمستشفى بلقاس بالاضافة لتقديم تلك الخدمة بمستشفى رمد المنصورة أيضا حيث بلغ المتوسط الشهرى للعمليات التى تتم بمبادرة قوائم الانتظار بمستشفى الرمد حوالى 100 عملية شهريا و تم التوسع بادخال خدمة التشخيص عن بعد لتصل عدد الوحدات إلى 17 وحدة في 17 مستشفى وجار تطوير قسم العناية والعمليات بمستشفى طلخا المركزى وتم الانتهاء من اعمال تطوير غرفة عمليات بنظام الكبسولة بمستشفى أجا.

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