أسبانيا تجدد عدم مشاركتها فى مهمة عسكرية ضد الحوثيين في البحر الأحمر

أعادت وزارة الدفاع الإسبانية تجديد رفضها المشاركة في إمكانية مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي ضد الحوثيين في البحر الأحمر.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن إسبانيا لن تشارك في التحالف الدولي الذي يهدف إلى حماية حركة الملاحة في البحر الأحمر من هجمات جماعة الحوثيين في اليمن.

ومع ذلك، أوضحت أنها لن تُعارض المشاركة مع الدول الأوروبية الأخرى في إطار مهمة محددة.

ونفذت القوات الأمريكية البريطانية، فجرالجمعة، 5 غارات استهدفت مواقع الحوثيين في مديرية الجند بمحافظة تعز، و3 غارات جوية مستهدفة مطار الحديدة التي يقع بمدينة الحديدة.