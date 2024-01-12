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الجمعة 12 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أسبانيا تجدد عدم مشاركتها فى مهمة عسكرية ضد الحوثيين في البحر الأحمر

إسبانيا
إسبانيا
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أعادت وزارة الدفاع الإسبانية تجديد رفضها المشاركة في إمكانية مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي ضد الحوثيين في البحر الأحمر.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن إسبانيا لن تشارك في التحالف الدولي الذي يهدف إلى حماية حركة الملاحة في البحر الأحمر من هجمات جماعة الحوثيين في اليمن.

ومع ذلك، أوضحت أنها لن تُعارض المشاركة مع الدول الأوروبية الأخرى في إطار مهمة محددة.

ونفذت القوات الأمريكية البريطانية، فجرالجمعة، 5 غارات استهدفت مواقع الحوثيين في مديرية الجند بمحافظة تعز، و3 غارات جوية مستهدفة مطار الحديدة التي يقع بمدينة الحديدة.

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